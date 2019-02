Písecko - V Přeštěnici se koná festival.

Open Air Musicfest Přeštěnice. | Foto: Deník/Stanislava Koblihová

PŘEŠTĚNICE

Milovníci hudebních festivalů se dočkali. Čtvrtečním festivalovým večírkem pro všechny nedočkavé začíná festival Open air Music Fest Přeštěnice. A kdo vystoupí? V pátek to bude nejpopulárnější česká kapela současnosti – Kryštof a těšit se můžete i na No Name, Monkey Business, O5 & Radeček, Pavla Calltu, Totální nasazení nebo We On The Moon. V sobotu se na scéně objeví slovenský rapper Majk Spirit s kapelou Live Band a návštěvníkům zahraje i Visací zámek, nový hudební objev Thom Artway nebo populární kapela Wohnout, která v Přeštěnici vystoupí se speciálním hostem – Evou Pilarovou. Součástí festivalu je bohatý doprovodný program. Představí se i proslulý americký spisovatel Robert Fulghum, který zde v rámci LiStOVáNí představí svoji novou knihu.

BRANICE

V Branicích v sobotu přivítají rodáky. Uskuteční se tu oslava 710 let obce. Návštěvníci se mohou těšit na hasičskou soutěž, hudební program i výstavy. Slavnost začíná ve 14 hodin a většinový program se bude odehrávat ve sportovním areálu.

ZHOŘ

Rybářské závody pana hostinského se budou konat v sobotu u rybníka ve Zhoři. Chytání ryb bude od 8 hodin.

BERNARTICE

U příležitosti stého výročí narození plk. Jana Doubka, bernartického rodáka a příslušníka československých jednotek ve Francii a Anglii, se v pátek koná vzpomínková akce v Bernarticích. V 17 hodin bude odhalena pamětní deska na jeho rodném domě čp. 68 v Týnské ulici, v 18 hodin pak začne v sokolovně vzpomínkový podvečer.

V bernartické sokolovně se v sobotu koná 17. ročník Memoriálu škpt. parašutisty Rudolfa Hrubce, nositele Řádu Bílého lva I. stupně in memoriam z roku 2007. Turnaj v bleskovém šachu je zároveň krajským přeborem mládeže. Prezence je od 8.15 hodin.



PODOLÍ I

Obec Podolí I zve v sobotu od 14 hodin děti a rodiče na hravé dětské odpoledne do zahrady kulturního domu.



MALČICE

V Malčicích oslaví sobotu 110. výročí založení místního hasičského sboru. Částí programu oslav je soutěž v požárním sportu a poté bude taneční zábava. Začátek je ve 13.30 hodin.

VLASTEC

V sobotu od 19 hodin budou ve Vlastci slavit v místní hospodě Mezinárodní den otců. Za vstupné sto korun dostanou účastníci uzené koleno s oblohou, pečivo a tři půllitry točeného Kozla.

POHOŘÍ

V sobotu v 11 hodin otevírá regionální muzeum v Pohoří novou sekci věnovanou historickému vývoji Mirovicka. Její součástí jsou například i archeologické nálezy.

OLEŠNÁ

Letní den pro děti, mše svatá a pouťové posezení se budou konat v sobotu v Olešné. Program pro děti ve stylu indiánského léta začíná ve 13 hodin na Skalici. Mše svatá bude v 15.30 hodin u kapličky a posezení bude na Skalici od 18 hodin.

ČIMELICE

V pátek se v 18 hodin v restauraci na Hvížďalce v Čimelicích představí dramatický kroužek při místní základní škole. Na programu budou dvě hudební pohádky Smolíček Pacholíček a Dvanáct měsíčků a také filmové pásmo.

BOŠOVICE

Dobrovolní hasiči z Bošovic a Obecní úřad Čížová pořádají v pátek od 19 hodin tradiční návesní slavnost Na Bošovickém rynku. Zahraje Jirka Bláha Band a návštěvníci se mohou těšit na vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy.

OLDŘICHOV

XVI. ročník Memoriálu Josefa Bláhy pořádá v sobotu SDH Oldřichov. V 17 hodin je sraz na hřišti, o půl hodiny později začne soutěž. Od 19 hodin bude na návsi hrát Duo Kosatka.

DOBEV

Sportovní odpoledne pro děti plné her a zábavy začíná v neděli v 15 hodin na hřišti Pod Strání v Dobevi.