V Mirovicích vztyčily májku bez pomoci moderní techniky dvě desítky dobrovolných hasičů. Se zdobením pomáhali přítomní dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Na náměstí nechyběl hudební doprovod a nabídka občerstvení. Dokonce došlo i na taneček a soutěže pro děti v čarodějnických převlecích. Hitem podvečera byla soutěž v letu na ozdobeném koštěti. Příležitost k příjemnému setkání za příjemného počasí si nenechaly ujít dvě stovky občanů všech věkových kategorií.

V Plíškovicích stačila k usazení májky do stojanu sousedská síla. Pečlivě připravenou vatru zdobila čarodějnice, kterou však během chvilky zhltly neposedné plameny. U bývalé hasičské zbrojnice se sešly nejen místní, ale dostavila se i početná čarodějná delegace ze Sochovic. Její členkou byla i kostýmovaná nejmladší pětiměsíční účastnice letošního sletu.

Na velké, s důmyslem sestavené, vatře na návsi je připoutaná velká čarodějnice. To jsou po mnoho let Boješice navečer 30. dubna. Opět se sešli sousedé a společně vydrželi až do rána. Ráno podával tradičně něco na posilnění všem, kteří vydrželi, nejstarší občan vesnice Pan Karel Špala. V prosinci bude slavit 100. narozeniny.

Společné opékání špekáčků, společné posezení a popovídání si užívali také v Řetči na horní návsi. I když nemají májku ani velkou vatru, rádi se sejdou a proberou novinky.

Čarodějnický podvečer se rychle přehoupl v noc a 30. duben se rychle přehoupl v 1. máj. Ale to už je jiný příběh, jehož symbolem jsou čerstvě nazdobené májky.

Marie Hrdinová