Až do 26. května budou mít návštěvníci možnost seznámit se s historií bývalého státního podniku Jitex, který patřil k největším zaměstnavatelům na jihu Čech a významně ovlivnil život lidí nejen v Písku, ale i v místech pobočných závodů – v Bechyni, Horažďovicích, Milevsku, Mirovicích, Rožmitále pod Třemšínem, Týně nad Vltavou a Vodňanech. Muzeum nabídne možnost projít se výrobou Jitexu od přádelny přes pletárnu a barevnu až po šicí dílny. „Mnozí si jistě připomenou, že v roce 1968 pletaři otevřeli na Alšově náměstí v Písku první vzorkovou prodejnu pletařského průmyslu, která získala celorepublikovou proslulost a vedle Kamenného mostu se stala dalším atraktivním cílem návštěvníků města,“ vysvětlil kurátor výstavy Bohumír Bernášek. Nebude chybět ani přehlídka modelů 50. až 80. let.



Sbírky Prácheňského muzea příliš exponátů z Jitexu a o Jitexu neobsahovaly. Pracovníci muzea se proto při přípravě výstavy k 70. výročí založení podniku obrátili s žádostí o pomoc a spolupráci na veřejnost. „Jsme lidem a zejména bývalým zaměstnancům Jitexu vděčni za stovky předmětů, které nám přinesli. „Některé už jsou již součástí muzejních sbírek, další desítky budou ještě zapsány. Dějiny Jitexu jsou dějinami druhé poloviny minulého století, proto některé předměty jako propagační materiály nebo předměty, které souvisejí s módou, mohou návštěvníkům připadat až kuriózně,“ poznamenal druhý kurátor výstavy Zdeněk Duda. 70. výročí založení Jitexu bude 24. května věnována také muzejní noc.



Expozice v Malých výstavních síních muzea má název Móda před Jitexem a představí oděvy píseckých měšťanů od závěru 19. století do první poloviny 20. století. „K vidění budou například dámské hedvábné šaty, pánské kabáty či nejrůznější doplňky – klobouky, kabelky a boty. Nejstarším exponátem je stroj na punčochy z konce 18. století,“ informoval kurátor výstavy Jan Kouba.



Také chodba u muzejní knihovny bude patřit textilu. Výstavu, kterou pro Písek připravilo muzeum v bavorském Deggendorfu, je věnována úspěšné bavorské podnikatelce Lucii Linden a její módní značce, a připomíná módu na opačné straně železné opony. V dubnu Prácheňské muzeum otevře v Rytířském sále mimořádnou výstavu z fondů Oddělení uměleckých sbírek Pražského hradu, která představí pohřební textilie z královských hrobů. Bude zde část dochovaných ceremoniálních rouch z hrobů českých králů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.



V průběhu letošního roku budou mít návštěvníci příležitost vidět i další zajímavé výstavy. Bude to například Špála na Otavě. Akademický malíř Václav Špála namaloval na řece Otavě 42 obrazů, z nichž více než polovinu vystaví Prácheňské muzeum. Další výstava bude například věnována skautům a trampům.