Jejich téma letos zní Písecké osudové devítky. Co konkrétně umělečtí sochaři Josef Faltus a Marian Maršálek zobrazí, je zatím tajné, ale brzy budou moct kolemjdoucí tipovat. „Letošní sochy představí několik událostí devítkových roků v dějinách města počínaje 600. výročím založení husitské městské republiky v Písku až po 30. výročí obnovy demokracie v naší zemi,“ poodhalila Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek.

Sochy z písku, které do Písku každoročně přilákají tisíce návštěvníků, u řeky Otavy vyrostou už potřinácté. Letošní změnou je, že už nebude šestá socha u městské elektrárny, jako tomu bývalo v minulých letech.

Během května bude v Čechově ulici otevřena venkovní výstava Písek město textilu – Jitex slaví 70. Sochy i výstava by měly zůstat do podzimu. Loni vydržely sochy do prosince.

Vernisáž pískových soch se uskuteční v pátek 10. května od 11.30 hodin v rámci Pískoviště. Hudebními ukázkami akci doprovodí trio umělců Píseckého komorního orchestru.