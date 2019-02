Písek - Písecké zastupitelstvo bude v květnu rozhodovat i využití dosud neopravených částí Sladovny. Velké emoce budí projekt Miroslava Procházky, majitele Krokodýlí zoo, který by zde chtěl vystavovat velké kostry, několik set lebek i živá zvířata

Krokodýli by se mohli ve Sladovně objevit již příští rok, pokud město přijme projekt Dům přírody, který inicioval Miroslav Procházka z protivínské krokodýlí zoo. Snímek z aktuální výstavy Cesta do neznáma, inspirované dobrodružstvím Odyssea. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Vystavovat vedle dětské ilustrace kostry zvířat je degradující. Expozice přírody ale přiláká desítky tisíc lidí. Důležité hlavně je, aby prostor ožil. Takové argumenty zaznívaly ve čtvrtek v písecké Sladovně. Na veřejné diskuzi tu lidé probírali, co udělat s dosud neopravenými částmi budovy.



Středem zájmu se stal Dům přírody, projekt majitele protivínské Krokodýlí zoo Miroslava Procházky , který chce ve Sladovně vystavovat velké kostry, lebky i živá zvířata. Někteří namítali, že to devalvuje stávající zaměření galerie. Sám Procházka si to ale nemyslí. „Podle mě to může velice dobře fungovat dohromady, protože máme stejnou cílovou skupinu – rodiny s dětmi a školní zájezdy. Navíc máme ověřeno, že naše přírodní expozice děti skutečně baví," argumentoval.



Navíc považuje svou sbírku, která obsahuje například lebku vakovlka vačnatého, za unikátní a je přesvědčen, že přiláká mnoho lidí. Na debatě uvedl odhad 60 tisíc ročně. Podle ředitelky Sladovny Terezy Dobiášové je však číslo nereálné. „Taková může být návštěvnost zoologické zahrady, ale ne výstavní expozice," uvedla.



Ona sama má pocit, že Dům přírody se do objektu nehodí. „Je to osobní dojem, ale vnímám to tak. Pro mě je důležité, aby to tu fungovalo jako živý barák, myslím, že takové je i očekávání od města a veřejnosti. Mě by tam bavila třeba hospoda, i když si samozřejmě nejsem jistá, jestli by se uplatnila," dodala Dobiášová.



Projekt Domu přírody podporuje místostarosta Písku Josef Knot. Myslí si, že by se mohl doplňovat s plánovanou expozicí sladovnictví. „Já chci panu Procházkovi poděkovat, že s touto nabídkou oslovil naše město. Jeho sbírku považuji za unikátní a věřím, že bude lákat. Navíc je to jediný předložený projekt a termín pro podání dotace se blíží," vysvětlil.



Starosta Ondřej Veselý zatím zaujímá neutrální stanovisko. Připomněl však, že aby mohl Miroslav Procházka oslovit vedení města, bude si muset připravit podrobnější prezentaci, než jakou měl na čtvrteční diskuzi. O projektu rozhodne zastupitelstvo 23. května.

ČTĚTE TAKÉ: Nový plán pro Sladovnu: v jednom sále bude Krtek, v dalším krokodýli