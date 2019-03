V neděli nás Bukurešť přivítala sluníčkem. Naši partneři ze Španělska, Anglie, Polska a Rumunska už nás čekali na letišti. Společně jsme odjeli do 160 kilometrů vzdáleného Brašova, kde jsme se ubytovali v krásném hotelu v centru. Úvodní večeře byla typická rumunská: sarmale a mamaliga, což jsou plněné zelné listy s polentou.

V pondělí jsme byli slavnostně přivítáni v naši partnerské škole. Je větší než ta naše, má téměř 1100 žáků a sídlí ve dvou budovách. Děti byly oblečené do krojů různých rumunských oblastí. Po slavnostním projevu paní ředitelky jsme se rozešli do tříd, kde jsme se zúčastnili výuky. Děti a jejich učitelé pro nás měli připravené zajímavé aktivity. Velmi nás zaujalo také zapojení rodičů do projektových aktivit. V odpoledních hodinách nás na náměstí čekala paní průvodkyně a doprovodila nás na procházce historickou částí města Brašov. Je to velmi staré město, kde vždy žila řada národností. Historické centrum má krásně zachované hradby, podél kterých je příjemná procházka. Ovšem zlatým hřebem pondělního odpoledne byla prohlídka Černého kostela, kde místní varhaník hrál jenom pro nás…

Úterní ráno pro nás mělo překvapení – sněhovou pokrývku. Hned po osmé hodině ráno jsme byli přijati na radnici starostou města. Ocenil naši práci, díky které se staráme o reprezentaci našich zemí a škol. To dopoledne nás také čekal orientační běh v jednom z velkých parků Brašova. Společně s dětmi ze školy jsme úspěšně všichni zvládli trasu a na kontrolních bodech odpovídali na otázky. Po obědě český tým čekala prezentace na téma český vzdělávací systém a také představení nejvýznamnějších míst v České republice. Všechny prezentace se líbily.

Středa byla opět ve znamení pilné práce. Dopoledne jsme se opět zúčastnili několika vyučovacích hodin ve škole. Po výborném obědě jsme navštívili koncert, který si pro nás připravili rumunské děti pod vedením svých vyučujících. Účinkující nás seznámili s rumunskými folklorními tanci a písněmi. Děti si vysloužily obrovský potlesk. Během koncertu také národní koordinátoři projektu poskytli interview rumunské televizi.

Všichni jsme si přáli, aby nám na čtvrtek vyšlo krásné počasí. A opravdu nás čtvrteční ráno vítalo sluníčkem a modrou oblohou. Čekal nás poslední den pobytu a naši rumunští přátelé pro nás připravili celodenní výlet. Po snídani jsme vyjeli autobusem do zasněžených Karpat a navštívili jsme opevněnou středověkou vesnici Rasnov. Naše skupina dostala skvělého průvodce, takže jsme se dozvěděli vše potřebné. Výhled z nejvyššího bodu pevnosti byl ohromující. Kolem nás se tyčily zasněžené štíty Karpat. Potom jsme se vydali na slavný Drákulův hrad Bran. Hrad leží na konci stejnojmenného městečka a je také obklopen kopci. Paní průvodkyně nám vysvětlila známou drákulovskou legendu. Takže konečně víme, jak to vlastně bylo. Hrad Bran vznikl jako vojenská pevnost na hranici Transylvánie a Valašska a žádnému Drákulovi nikdy nepatřil. Vlastně i ten Drákula je výplod fantazie spisovatele Brama Stockera. Předlohou mu byl Vlad III., který před dávnými lety v této oblasti žil. Večer nás čekala poslední večeře v opět krásné restauraci. Obdrželi jsme certifikáty o účasti na vzdělávací aktivitě. Pátek už byl ve znamení odletu domů.

A co jsme si z této schůzky odnesli? Především jsme měli možnost nahlédnout do vzdělávacího systému jiné země. Byli jsme zapojeni do vyučování. To bylo pro nás jako učitele nejdůležitější. Mluvili jsme s dětmi a učiteli a zjistili jsme, že všichni řešíme podobné problémy. Měli jsme možnost poznat a vyzkoušet si jiné vyučovací metody, které můžeme ověřit ve svých třídách. Jsme přesvědčeni o tom, že návštěva v zahraniční škole nás vždy profesně obohatí. Setkali jsme se se spoustou milých a vstřícných lidí. Ochutnali jsme rumunské speciality, poznali jsme nádherná místa. Cestou z letiště a na letiště jsme projížděli malebnými vesničkami a městečky, kde nás zaujaly krásně upravené domy a kostely. Prostě jsme se přesvědčili, že Rumunsko je nádherný kus světa!

Projekt Erasmus samozřejmě ještě nekončí. Právě probíhá aktivita s názvem How to repair the world, kde děti malují svou představu ideálního světa. Také se blíží dokončení projektového časopisu, ve kterém bude všechno shrnuto. Závěrečná projektové schůzka pak proběhne v červnu v Anglii.

Pavlína Reinišová, koordinátor projektu, ZŠ J. K. Tyla Písek