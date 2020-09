Tým Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov (MHF) podle prezidenta Jaromíra Boháče zvažoval, zda 29. ročník festivalu zrušit bez náhrady, či přesunout. „Máme šedesátiprocentní opakované návštěvy. Tito lidé si již koupili vstupenky. Když vše zrušíte bez náhrady, tak je zklamete,“ vysvětluje Jaromír Boháč. Operního pěvce Josého Curu či houslistku Leticii Moreno uslyšíte za rok, vstupenky v platnosti zůstanou. Festival lze uskutečnit i proto, že mu nebyly kráceny příspěvky.

Jelikož se MHF uskuteční na podzim, a to od 18. září do 3. října, koncerty se budou konat v exteriérech. „Jezdím do Krumlova už třicet let a v druhé půlce září jsem tam zažil i ranní mrazík,“ vysvětluje prezident festivalu. Místo tří v Zámecké jízdárně, která bude hlavní scénou festivalu, jich zde uslyšíte devět. Po každém koncertu bude celý prostor kompletně vydezinfikován. Podíváte se i do Maškarního sálu a zámeckého barokního divadla, festival nevynechá ani klášterní kostel minoritů. I pro festival platí limit 500 osob v prostoru. Toto opatření se dotkne právě Zámecké jízdárny, ne jiných scén. Barokní divadlo usadí 280 diváků, Maškarní sál 154 a klášterní kostel Minoritů 120. Koncertovat se bude ale i na voru na řece. Diváci mohou vše sledovat z pevniny či z dalšího voru.

„Měl jsem obavu, že lidé budou svou účast rušit, dobrá zpráva je, že nerezignovali na to jít za kulturou,“ říká prezident festivalu.

Program se oproti původnímu plánu podle dramaturga Lubomíra Herzy změnil. Zahraniční umělce nahradili čeští. „Jsem rád, že jsme jim mohli kompenzovat výpadek zahraničních aranžmá a příjmů,“ nechal se slyšet. Poprvé v operním gala se na festivalu představí tenorista Pavel Černoch, a to s francouzsko-italským repertoárem a se Severočeskou filharmonií. Na zahajovacím koncertě vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů s violoncellistou Jiřím Bártou, dirigovat bude Leoš Svárovský. „Náhradou za španělský večer bude český,“ nastiňuje Lubomír Herza program s Big Bandem Gustava Broma, kde jako sólisté zazpívají Marek Ztracený, Ondřej Brzobohatý a Ondřej Ruml. Kytarista Štěpán Rak vystoupí se synem Janem Matějem. Festival pamatuje na výročí 250 let od narození Beethovena. Na závěr uslyšíte klavír Ivo Kahánka s Českou filharmonií.

Podle místostarosty Českého Krumlova Ivo Janouška se mají návštěvníci města na co těšit. Ve stejné době se zde koná totiž několik akcí. „V září si tu každý přijde na své,“ slibuje.