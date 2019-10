Podle kurátora Radka Wohlmutha se dosud jedná o největší výstavu umělce. „Jsou zde zapůjčena díla ze soukromých sbírek z Česka, Slovenska a z Berlína,“ nastiňuje kurátor.

„Zajímavé je, že poprvé jsem měl výstavu před deseti lety,“ říká Andrej Dúbravský s tím, že právě tato je pro něj důležitá po více stránkách.

Andreje Dúbravského inspiruje k tvorbě slovenská vesnice, kde část roku maluje. Přes velká plátna na dvoře mu běhají slepice, díla pak suší na prádelní šňůře. Dva roky maloval jen kohouty. „Je to symbol mužné síly, která může být využita pozitivním způsobem, ale je i agresivní a marnivá. Na dvoře pozoruji, že se někdy chovají iracionálně, když se střetnou s jiným kohoutem a začnou bojovat,“ vysvětluje Andrej Dúbravský a dodává: „To mě vedlo k uvažování nad mými vlastními vzorci chování.“ Rok zobrazoval jen housenky, k nimž ho dovedlo jejich přemnožení na jihu Slovenska. „V zahradě jsem je viděl jako zástupce něčeho většího, co se děje a co nám nedochází. Tento druh má rád teplé oblasti a postupuje na sever,“ uvažuje umělec, který v tvorovi vnímá i zranitelnost. Hledá stále abstraktnější náměty. V poslední době maluje tovární komíny. „Hledal jsem ekologický, environmentální jednoznačný námět, který byl na první pohled jasný, ale zase by nebyl příliš narativní,“ říká. Zároveň představují falické symboly, které propojují většinu jeho děl.

Expozice se jmenuje Glyphosate orgy, což je chemikálie k postřiku zahrady proti škůdcům, a spojuje téma zahrady, chemie a enviromentální motivy. „Postřikuje se i u malých obcí, kde je život mnohdy nezdravější než ve městě,“ myslí si. Významnou část expozice představují akty chlapců a mužů. „To je queer dědina, kterou prožívám každé léto, protože tam žiji,“ dodává s tím, že některé z obrazů mají reálné předlohy. Uvidíte i několik autoportrétů.

Na jaro a podzim odlétá Andrej Dúbravský tvořit do New Yorku, kde má ateliér. „Mohu se tam věnovat jen umění a neřešit v té době zahradu, všechno ostatní kromě malování zmizí,“ chválí si umělec s tím, že v New Yorku potkává právě lidi, kteří se zabývají také hlavně uměním.

Jeho obrazy si můžete prohlédnout v Galerii Mariánská do 1. prosince.