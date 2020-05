Kina na menších městech otálejí s obnovením provozu. „Můžeme otevřít, ale nemáme co hrát,“ hlásí na facebooku lišovské kino Svět. Důvod je podle Zdeňka Sklenáře, který v Lišově působí v oblasti kultury, jasný. „Premiéry, které měly být, jsou odsunuty na podzim. Obáváme se, že na starší filmy lidé v takové míře nepřijdou,“ vysvětluje strach, že promítání starších snímků bude prodělečné.

Kino v době epidemie. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Lišovské kino kromě filmů nabízelo i jiný program. To však v současné chvíli nepomůže. Oblíbenou akcí bylo například Listování, projekt, který přináší do divadel a kulturních sálů scénická čtení zajímavých textů. Podle vedoucí kina Martiny Čapkové bude další představení zase na podzim. Kapela Rybníkáři, která v kině také přes rok hraje, podle ní od června do září koncertuje venku. Provoz kino zahájí 14. června. „Čekali jsme na premiéru filmu Bourák a tou začínáme,“ vysvětluje Martina Čapková.