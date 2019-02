Milevsko – V Milevské Galerii M začala v pátek 18. ledna výstava s názvem Výtvarnící Milevska a okolí.

Keramička Věra Pichová na výstavě Výtvarníci Milevska a okolí v milevské Galerii M. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Její dlouhodobou účastnicí je i milevská keramička Věra Pichová, která si do své tvorby přidala ještě drátování. Kurzy keramiky, které pořádá v letních měsících, patří mezi oblíbené, proto začala učit zájemce také drátovat.

Letos na začátku ledna tvořili společně drátěný košík. V pátek 25. ledna je na programu tvorba věšáku. Kurzy budou pokračovat i 8. února, kdy se bude tvořit sova, a 22. února si mohou zájemci udrátovat misku ve tvaru srdce.

Kurzy se konají v Ateliéru radost, kde Věra Pichová tvoří i keramiku, v těsné blízkosti premonstrátského kláštera vždy od 17 hodin. V ceně kurzů, 350 korun, jei materiál. Kdo by se chtěl nejprve na drátěné, alei další výrobky podívat, může navštívit zmíněnou výstavu v Galerii M, a to v době od úterý do pátku.