Skye McKennová: Čarohvozd (Pikola)

Zdroj: se svolením Pikola

První díl magické série pro čtenáře knih Cestovní kancelář Jinosvěty nebo Nikdyuš. Je to už sedm let, co Cassie Morganová naposledy spatřila svou matku. Od té doby vyrůstá v ponuré internátní škole Špínov, kde tráví celé dny čtením zakázaných knih o kouzelných světech a ukrývá se před školním tyranem. Cassie nepochybuje tom, že její matka je stále naživu, a je odhodlaná najít ji, ať to stojí, co to stojí. Jednoho dne proto ze školy uteče. Zatímco bloudí, ztracená a osamělá, začne ji pronásledovat smečka goblinů. Cassie jí však zázračně unikne s pomocí létajícího koštěte a mluvícího kocoura Montaguea, který ji přivede až do útulné vesničky Hvozdná. Tam Cassie ke svému velkému překvapení zjistí, že pochází z rodu čarodějnic, jejichž úkolem je chránit lidi před podivnostmi všeho druhu… Kniha je určena dětem od 9 let.