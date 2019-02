Písecko, České Budějovice – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, vydal k příležitosti výročí sta let od vzniku Československé republiky fotograficky bohatě vybavenou knihu s názvem Pomníky Velké války na jihu Čech.

Najdete v ní i zajímavé pomníky z Písecka. Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu, která je otevřená ještě do konce ledna v galerii NPÚ na Senovážném náměstí. Snad v každé vesnici či městě stojí pomníky obětem Velké války, která se dotkla všech rodin, jejichž dědové, otcové, synové bojovali „za císaře pána“.



Knihu připravil kolektiv autorů: Roman Lavička, Jakub Drozda, Martin Gaži, Jarmila Honsová, Ludmila Ourodová Hronková a Daniel Šnejda.



Pro zájemce o válečnou historii severního Písecka existuje zajímavá kniha Květen 1945 v Mirovicích . Jejími autory jsou Zdeněk Bárta, bývalý starosta města, a Ivo Ošlbauer. Kniha mapuje dění v květnovém povstání, poslední boje na Mirovicku, odchod německých vojáků do zajetí a další události. „ Ivo Ošlbauer zde vzpomíná na svého otce, který byl velitelem odbojové skupiny, která operovala na Mirovicku a do které bylo zapojeno na devět desítek občanů,“ připomněl Zdeněk Říha, místopředseda základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Písek.



Knihu vydalo město Mirovice vlastním nákladem a koupit si ji tu můžete městském úřadě.