Jižní Čechy – Přemýšlivý divák do kina moc nechodí. Převládají příznivci lidové zábavy, výpravného dobrodružství nebo animovaných pohádek. O krizi kina nehovoří, i když se cena vstupenky přehoupla přes sto korun. Do nového roku hledí s optimismem.

Ze zahraničních titulů vládl v loňském roce sedačkám v sálech snímek Hobit: Šmakova dračí poušť. | Foto: archiv

Vyplynulo to z ankety Deníku mezi šéfy jihočeských kin. Deník se jich zeptal:

1. Které filmy návštěvnost zachraňovaly. Který film naopak návštěvnicky zklamal?

2. Za kolik jsou vstupenky?

3. Pomohla vám digitalizace kina? Co vám umožnila?

4. Jak vidíte rok 2014? Na které tituly spoléháte?

Iveta Hodoušová, vedoucí kin Písek:

1. Divácky nejúspěšnějším filmem roku se stala komedie Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky, kterou stíhaly Hobit: Šmakova dračí poušť, dále Kameňák 4, Příběh kmotra. Lidé se chtějí bavit, vypnout a nepřemýšlet. A který film zklamal? Spíše návštěvníci zklamali film. Třeba oceňovaný titul – drama Jako nikdy Zdeňka Týce s Jiřím Schmitzerem a Petrou Špalkovou.

2. Průměrná cena vstupenky je u nás 105 Kč.

3. Jak se to vezme, pomohla.V podstatě digitalizace přidělala práci, protože je na výběr velký počet titulů, film můžeme promítat třeba v den jeho světové premiéry, nabídka je široká.

4. Bude to opět z českých filmů Babovřesky 2, klasika. Spoléháme na teenager film 10 pravidel, v dubnu na režijní prvotinu Jirky Mádla Pojedeme k moři. Bony a klid 2 jsou nejisté. Naproti tomu jistota bude asi Svěrákova pohádka Tři bratři a Hřebejkovo Zakázané uvolnění. Ze zahraničních jsou favority Spiderman 2, Godzilla, Exodus Ridleyho Scotta a prosincový Hobit: Tam a zase zpátky! Potom opět rodinné animáky. In jsou také sci-fi thrillery.

Karel Fical, vedoucí kina Světozor Třeboň:

1. Babovřesky, Revival, Donšajni, Líbánky. České filmy. Některé odsoudila kritika a u diváků sklidily ohlas. Hodně dělá reklama a herecké obsazení. A který film zklamal? Vlastně žádný…

2. Cca 120 Kč podle doby, kdy má film premiéru.

3. Je možné hrát filmy v premiéře. Filmy se posílají na paměťovém disku a lze hrát jeden film ve stejnou dobu. Pro další projekce se nemusí film znovu posílat a kina si vyžádají jen elektronický klíč. To zjednodušuje programování a dává další možnosti.

4. Nejsem pesimista. Kina byla a budou. Záleží na každém městě, zda tuto kulturu bude provozovat a dotovat.

Radim Staněk, vedoucí KD Střelnice J. Hradec:

1. Hobit (1. epizoda), Babovřesky, Šmoulové 2, Čtyřlístek, Hobit (2. epizoda) a dále české filmy Donšajni, Příběh kmotra. Zklamaly Bling Ring:Jako VIPky, Pot a krev.

2. U 3D filmů je cena cca 140 Kč, u filmů 2D kolem 100 Kč.

3. Některá města či obce neměly finance na digitalizaci, takže kino mohlo zaniknout. Naše kino hrálo filmy třeba i dva měsíce po premiéře, ale v současné době hrajeme i v den premiéry. Rekonstrukce hlediště přinesla pohodlná křesla. Tím se snížila kapacita ze 310 na 198 diváků.

4. Rok začal slušnou návštěvností na český film Něžné vlny. Budeme spoléhat na české filmy Babovřesky2, Pojedeme k moři, Díra u Hanušovic, Bony a klid 2. Dále čekáme vyšší návštěvnost u rodinných animovaných filmů a na závěrečnou část Hobita.

Tomáš Čaušev, vedoucí kina Svět Tábor:

1. Babovřesky (3173 diváků), Hobit: Šmakova dračí poušť (1549, průměr 194). Velice dobrou návštěvnost měly animované filmy Šmoulové 2, Já, padouch 2, Letadla, ale také Čtyřlístek ve službách krále (1431, průměr 131). Pak Revival, Příběh kmotra. O mírném zklamání můžeme hovořit u záznamů rockových koncertů nebo u přenosů oper.

2. Průměrná cena je 112 Kč (od 25 do 170 Kč).

3. Digitalizace má jednoznačný přínos – projekce v den premiér, vyšší kvalita obrazu (3D) a zvuku (4K), možnost promítat v kvalitě HFR (48 snímků za vteřinu proti původním 24).

4. Věřím, že budeme moci nabízet stejně zajímavé tituly jako v roce 2013.

Jaroslava Bernasová, vedoucí kina Oko Strakonice:

1. Babovřesky 3678 diváků, Hobit: Šmakova dračí poušť (1421), Křídla Vánoc (1015). Nejvíce navštívené jsou české filmy a animované pohádky.

2. 100 až 140 Kč u 2D filmů, 130 až 175 Kč u 3D filmů.

3. Můžeme promítat filmy v premiéře. Jsou větší možnosti výběru a dramaturgie.

4. Spoléhat budeme na Babovřesky 2 a Hobita + další české filmy a pohádky.

Martina Šlapáková, kino a kinokavárna Luna Český Krumlov:

1. České filmy jako Babovřesky, Revival a Příběh kmotra, táhly animáky Kozí příběh se sýrem, Čtyřlístek a Já, padouch II a velkofilm Hobit: Šmakova dračí poušť. Naprosto propadly akční filmy.

2. Průměr 100 Kč.

3. Kromě stále oblíbenějších 3D projekcí umožnila větší programovou pestrost a uvádění novinek bez zpoždění za tuzemskou premiérou.

4. Babovřesky II, remaky oblíbených filmů – jako Angelika, pokračování sérií velkofilmů – 300:Vzestup říše a nové pohádky – Lego příběh či Jak vycvičit draka II. Těšíme se na předpremiéru českého filmu Pojedeme k moři s Jiřím Mádlem, který akci navštíví.

Martin Gargula, kino Spektrum a letní kino Sezimovo Ústí:

1. České komedie, popř. filmy, na něž je masová reklama v TV + pohádky. Např. Hobit, Šmoulové 2, Revival, Já, padouch 2, Babovřesky. České drama netáhne, filmy na závažnější témata v návštěvnosti pokulhávají.

2. Vstupné je 80 až 120 Kč, průměr 100 Kč.

3. Jako menší kino nemusíme čekat na kopii, až se uspokojí velká kina. Je obrovský rozdíl v kvalitě obrazu a zvuku.

4. Rok 2014 bude OK. Snad. Hlavně se zastavil a doufejme i obrátil trend klesající návštěvnosti.



Jiří Čajan, měst. kulturní středisko, Trhové Sviny:

1. Babovřesky, Nespoutaný Django, Hobit: Šmakova dračí poušť, Příběh kmotra a Křídla Vánoc. Pro děti: Šmoulové 2, Čtyřlístek ve službách krále a Univerzita pro příšerky. Za očekáváním skončily filmy Rozkoš, Jako nikdy, Kapitán Phillips nebo Rivalové.

2. Vstupné se pohybuje na 2D od 80 do do 120 Kč, na 3D od 130 do 160 Kč.

3. Je naprosto nevyhnutelná. Většina distributorů poskytuje nové tituly jen v digitální podobě. Investice do digitálního kina je vysoká a její návratnost je na malém městě nulová. Digitalizace snížila náklady s přepravou kopií, umožnila větší programovou variabilitu, ale zvýšila náklady na provoz.

4. Spoléháme na pokračování úspěšných filmových sérií jako Hobit, Babovřesky 2 a na další české filmy.

Kamil Štěpán, vedoucí kina Národka Prachatice:

1. Animované pohádky Čtyřlístek, Šmoulové a Univerzita pro příšerky. Z hraných filmů byly nejúspěšnější české tituly Colette, Martin a Venuše a Babovřesky. Přes diskutabilní kvalitu mají lidé rádi české filmy a komedie. Ze zahraničních filmů zaujal Hobit: Šmakova dračí poušť. Zklamal například film Jobs.

2. U 2D filmů 80 až 100 Kč, u 3D od 110 do 150 Kč.

3. Digitalizace pomohla kinu přežít. Bez ní by zaniklo. Bonusem je možnost projekcí 3D filmů a přenosů oper, divadel a koncertů.

4. Rok začal slibně. Vzhledem k letošní filmové nabídce a připravovaným premiérám věřím, že návštěvníci k nám přijdou.



Petr Baštýř, vedoucí kina Milevsko:

1. Babovřesky, Příběh kmotra, Šmoulové 2 a Hobit 2. Diváky táhnou české filmy. Zklamaly akční filmy – diváci jsou přesyceni.

2. Vstupné držíme podle požadavků distribučních firem.

3. Digitalizace je nutnost. Máme dolby digital 7.1 a 3D obraz. Zvláště zvuk máme vynikající.

4. Rok vidíme optimisticky. Začal vyprodaným kinem na Vejšku a Něžné vlny. Spoléháme na české filmy.