Protivín - Galerie Kaplanka v Protivíně v těchto dnech zve na výstavu dvou výtvarnic.

Monika Sádlová a Iva Bukačová jsou členky Klubu vodňanských výtvarníků. Monika Sádlová se věnuje perokresbě, Iva Bukačová kresbě, malbě i grafice. Výstavu můžete vidět v Kaplance až do 28. června.



Otevírací doba v květnu je od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.