PÁTEK 15. LISTOPADU

PÍSEK

Kino Portyč

15.00 Lví král

17.15 Le Mans '66

18.00 Poslední aristokratka

20.00 Karel, já a ty

20.30 Doktor Spánek od Stephena Kinga

Městská knihovna

17.00 Jak vzpomínáme na listopad 89? (přednáší historik Jaroslav Najbert)

18.30 Listopadové vzpomínání (vypráví Petr Mano, Lenka Vrbová a Petr Jiřík)

Kulturní dům

20.00 Maturitní ples Gymnázium Písek ~ 6.F

Divadlo Pod čarou

20.30 Plastic People of the Universe – 30 let svobody

MILEVSKO

Kino

17.30 Ženská na vrcholu

20.00 Doktor spánek od Stephena Kinga

PROTIVÍN

Kino

19.00 Stáhni a zemřeš

SOBOTA 16. LISTOPADU

PÍSEK

Kino Portyč

15.00 Hodinářův učeň

15.30 Addamsova rodina

17.15 Le Mans '66

18.00 Doktor Spánek od Stephena Kinga

20.00 Stáhni a zemřeš

20.30 Poslední aristokratka

Divadlo Fráni Šrámka

17.00 Noc divadel

Divadlo Pod čarou

17.00 Osmdesátýdevátý v Písku (výstava)

19.00 Bratříčku zavírej vrátka – pocta Karlu Krylovi v podání Petra Samšuka

Zimní stadion

18.00 Veřejné bruslení

MILEVSKO

Kino

17.30 Ženská na vrcholu

20.00 Amnestie

Dům kultury

13.00 Folklorní setkání

Galerie M

15.00 Knihu Jihočeské Pohádky představí spisovatel Zdeněk Klásek

MIROVICE

Kulturní dům

19.00 Na správné adrese (divadelní představení)

ŽĎÁR

15.00 Setkání důchodců

BERNARTICE

Náměstí

9.00 Martinský jarmark

Sokolovna

21.00 Taneční zábava (hraje Fantom)

STEHLOVICE

Hostinec

19.00 Pivobraní Vejrovského zemanství