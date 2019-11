PÍSEK

Kino Portyč

10.00 Pražské orgie

17.30 Lví král

19.30 Amnestie

20.00 Antropocén: Epocha člověka

Prácheňské muzeum

16.00 Písek v proudu sametové revoluce (přednáška)

Městská knihovna

17.00 Čtenářský klub: Občanské fórum, den první: vznik OF v dokumentech a fotografiích

Kulturní dům

20.00 Miloš Meier ~ Drumming Syndrome

MILEVSKO

Kino

20.00 Doktor spánek od Stephena Kinga

Loutkový sál DK

18.00 Toulky za poznáním: Etiopie

PÁTEK 15. LISTOPADU

PÍSEK

Kino Portyč

15.00 Lví král

17.15 Le Mans '66

18.00 Poslední aristokratka

20.00 Karel, já a ty

20.30 Doktor Spánek od Stephena Kinga

Městská knihovna

17.00 Jak vzpomínáme na listopadu 89? (přednáší historik Jaroslav Najbert)

18.30 Listopadové vzpomínání (vypráví Petr Mano, Lenka Vrbová a Petr Jiřík)

Kulturní dům

20.00 Maturitní ples Gymnázium Písek ~ 6.F

Divadlo Pod čarou

20.30 Plastic People of the Universe – 30 let svobody

MILEVSKO

Kino

17.30 Ženská na vrcholu

20.00 Doktor spánek od Stephena Kinga

PROTIVÍN

Kino

19.00 Stáhni a zemřeš