PÍSEK

Kino Portyč

Filmový Písek

10.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku

13.00 Jiří Bělohlávek Když já tak rád diriguju…

17.00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

19.00 Slavnostní zakončení ~ Swing Band Tábor

Kulturní dům

10.00 Tři pohádky (činoherně – loutkové představení)

15.00 O pejskovi a kočičce (činoherní pohádka)

Koncertní síň Trojice

18.00 The MUH Trio ~ The Art of Jazz Trio

MILEVSKO

Kino

10.00 Tajný život mazlíčků 2

20.00 Stehlík

PROTIVÍN

Kino

16.00 Playmobil ve filmu

19.00 Pražské orgie

PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA

PÍSEK

Kino Portyč

17.30 Joker

19.30 První akční hrdina

20.00 Staříci

MILEVSKO

Dům kultury

17.30 Relaxační malba pro dospělé (kurz)