SOBOTA 19. ŘÍJNA

PÍSEK

Kino Portyč

Filmový Písek

10.00 Čertí brko

17.00 Na střeše

20.00 Forman vs. Forman

Celý program najdete na www.pisecky.denik.cz

Kulturní dům

20.00 Salsa ples

Divadlo Pod čarou

17.00 Thrash Nightmare

MILEVSKO

Kino

20.00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

Dům kultury

19.00 Pivní slavnosti

Bazilika kláštera

18.00 Koncert Tišnovského orchestru a pěveckého sboru Gaudeamus

MIROTICE

Knihovna

9.00 Dětská burza

Za Židovákem

14.00 Drakiáda

ČÍŽOVÁ

Areál zámečku

11.00 Oktoberfest

PUTIM

Podkostelní rybník

7.00 Výlov

Kulturní dům

13.00 Harmonikáři

SEPEKOV

Kulturní centrum

17.00 Babouci

PROBULOV

Náves

11.00 Posvícení

BERNARTICE

Sokolovna

19.00 O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát

SVUČICE

Kulturní dům

14.00 Setkání rodáků

NEDĚLE 20. ŘÍJNA

PÍSEK

Kino Portyč

Filmový Písek

10.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku

13.00 Jiří Bělohlávek Když já tak rád diriguju…

17.00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

19.00 Slavnostní zakončení ~ Swing Band Tábor

Kulturní dům

10.00 Tři pohádky (činoherně – loutkové představení)

15.00 O pejskovi a kočičce (činoherní pohádka)

Koncertní síň Trojice

18.00 The MUH Trio ~ The Art of Jazz Trio

MILEVSKO

Kino

10.00 Tajný život mazlíčků 2

20.00 Stehlík

PROTIVÍN

Kino

16.00 Playmobil ve filmu

19.00 Pražské orgie