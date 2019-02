Písecko - V Galerii Portyč se koná vernisáž výstavy keramických obrázků Jitky Jarešové Letní putování.

PÍSEK :

Galerie Portyč

17.00 Vernisáž výstavy keramických obrázků Jitky Jarešové Letní putování



Kino Portyč

20.00 Hamlet podniká

Art film. Komedie. Už název filmu, který je v češtině volnou parafrází finského titulu „Hamlet v obchodním světě“, naznačuje, jak daleko si Aki Kaurismäki při filmovém zpracování kanonického díla světové literatury a dramatu dovolil zajít. Shakespearův nadčasový model, zakládající se mj. na prolínání mocenských a rodinných vazeb, převádí do současného Finska. Při hledání dobových a charakterových paralel si finský režisér počínal až s pobavenou důmyslností. Jako by se dopouštěl milostného rouhání a zároveň silou významu předlohy chtěl působit na co nejširší publikum.



Naděje

15.00 Klub 13 – Pečeme k MDŽ

Diakonie ČCE

10.00 Úterní cvičení pro dobrou kondici i náladu



Seniorský dům

10.00 100 + 1 profese

O válečných veteránech a hrdinských činech promluví P. Jonák a Z. Miler



MILEVSKO :

Kino Bios „eM“

17.30 a 20.00 Muž na hraně

Thriller / Krimi. Když bývalý newyorský policajt na útěku Nick Cassidy (Sam Worthington) vstoupí do lobby hotelu Roosevelt v New Yorku, vyjede do jednoho z nejvyšších pater budovy a vyleze na římsu, ohrožuje víc než svůj vlastní život. Na nějakou dobu se zastaví celé město a to včetně několika velice nervózních lidí s velkým tajemstvím. Cassidyho rozhodnutí nevytvoří pouze mediální bouři, ale také zapeklitou situaci pro policejní psycholožku Lydii Spencer (Elizabeth Banks), která se ho snaží přesvědčit, aby neskákal. Čím víc se o to snaží, tím víc jí začíná docházet, že Cassidy má možná v plánu úplně něco jiného než sebevraždu. Že by to mělo něco společného se záhadným projektem, na němž pracuje jeho bratr? Nebo s tajným jednáním jednoho z nejvlivnějších obchodníků New Yorku? Během Cassidyho odvážného kousku začíná postupně zapadat jeden dílek puzzle do druhého. Z příběhu zkompromitovaného poldy, který se snaží dokázat svou nevinu, se stává něco víc šokujícího. Najednou je v sázce víc než život jednoho muže stojícího na římse.



Dům kultury

19.00 Country taneční pro dospělé