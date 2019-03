Malíř Josef Duspiva je známý tím, že svůj osobitý styl nazval posunutá realita.



Znamená to, že i běžné věci – jako například Zátiší s větévkou, Křížek u samoty nebo Vrata – se snaží vidět z jiného úhlu a hledá, co je uvnitř jeho „modelu“ skryto lidskému zraku. Výstava potrvá do poloviny června a je prodejní.