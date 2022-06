První filmovou upoutávku viděli hosté nedávného hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, kde vystoupil i Vojtěch Dyk ve své tradičnější, muzikantské roli.

„Pro mě byl Mysliveček obrovským objevem, protože jsem o něm před filmem skoro nic nevěděl. Věděl jsem, že žil, tvořil, uměl jsem jeho hudbu časově přibližně zařadit. Ale žádné detaily o jeho životě jsem neznal,“ přiznává herec, jenž vstoupil do projektu na poslední chvíli, když původní protagonista Jegor Koreškov musel natáčení kvůli posunutým termínům a jiným závazkům vzdát.

„Už delší čas předtím jsem si přál posunout se ve filmu někam jinam, hrát jiné postavy. Pak přišel Josef Mysliveček. Půldruhého roku jsem nepřečetl jedinou knihu, na nic nebyl čas. Ale byla to nádherná práce,“ říká Dyk, který se kvůli natáčení česko-italsko-slovenského projektu musel učit tři jazyky.

Film Il Boemo vypráví příběh odvážného a cílevědomého Pražana, který toužil stát se v Itálii, tehdejší hudební velmoci, slavným skladatelem. Jeho tvorbu i svobodný přístup k životu obdivoval i mladý W. A. Mozart.

Štáb Petra Václava natáčel v řadě lokací, zásadním místem byla Itálie. Do prací zasáhla pandemie, do některých velkých paláců se filmaři nedostali, protože byly zavřené. Podle producenta Jana Macoly ale mohli naopak vstoupit do interiérů domů, jejichž obrazy, nábytek a dekorace by jinak stěží objevili. Bonusem bylo i natáčení ve zcela vyprázdněných Benátkách během lockdownu, což by se za jiných okolností týmu nepodařilo.

Václav ve svém scénáři líčí, jak se proti vší pravděpodobnosti uměl Mysliveček prosadit ve vysoce konkurenčním prostředí Itálie. „Byl nejen vynikající skladatel, ale především skvělý psycholog a dramaturg. Dokázal svou hudbou podtrhnout konflikty postav, zprostředkovat skrze ně silné emoce a dilemata protagonistů. Myslím si, že Mozartova fascinace Myslivečkem pramenila právě z obdivu k jeho dramatickému talentu,“ popisuje svého hrdinu režisér.

„Jsem napjatý, jak Myslivečkův příběh vezme publikum u nás i v Evropě. Zaslouží si, abychom jeho dílo i příběh znali,“ doplňuje Dyk a zdůrazňuje, že hudební scény se točily naživo, což není při natáčení obvyklé. „Však taky Collegium málokomu půjčuju,“ doplňuje se smíchem Václav Lux, dirigent zmíněného barokního orchestru Collegium 1704, který hudbu pro film nahrál. Na plátně se představí řada současných operních hvězd, například sopranistka Simona Šaturová či francouzský kontratenor Philippe Jaroussky.

Tvůrci čekali dlouhý čas na správnou chvíli pro premiéru v kinech, ani na chvíli nepochybovali o tom, že by snímek měl být uveden jinak než v kinosálech. „Il boemo je film určený pro velké plátno. S velkorysými kostýmy italského návrháře, mimořádnou výpravou i hudbou,“ shrnuje producent Jan Macola film Il boemo, který zahrne patnáct let Myslivečkova života od Itálie až po jeho tragický konec ve třiačtyřiceti letech.