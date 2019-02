Jižní Čechy – Působili tam jako zjevení. Je naopak překvapilo, že ochranka pod pódiem měla samopaly. Nejbizarnější hraní ve své kariéře zažila loni táborská kapela Please The Trees v Izraeli. Skupina, která před rokem získala cenu Anděl za desku A Forest Affair, rozvibruje v sobotu od 20 hodin kulturní prostor Kredance v Českých Budějovicích.

Rok 2013 přinesl kapele známé tím, že v místech, kde hraje, sází stromy, 29 koncertů v zahraničí. Nejzajímavější zkušenosti si přivezli v říjnu z pouštního festivalu InDNegev v Izraeli, jedné z největších světových přehlídek hudby, řazené do odnože indie.



„Že kapela jako my jede hrát do Izraele, je absolutně bizarní. Člověk má nějaké představy, asi i romantické, ale realita je jiná. Lidé festival vykreslují, jak je velký, nejlepší, přijedete… a byl to téměř underground. Mezi dunami v poušti dvě scény smontované z lešení, přičemž tam směřují všechny místní kapely, protože je to jediný festival toho druhu v zemi. My jsme navíc byli první zahraniční kapela, která tam kdy hrála," říká Václav Havelka, šéf Please The Trees, kytarista, zpěvák a autor písní.



Areál je v poušti, asi dva kilometry od pásma Gazy. Proto 'sekuriťáci' u pódia drží v rukou samopaly. Kapela z Česka zapůsobila jako deus ex machina, diváky nadchla. Skupina si zahrála i ve studentském rádiu v Tel Avivu a kousek Izraele přiveze letos sem: pozvala kapelu L.F.N.T., s níž přijede na festivaly United Islands a Valašský špalíček. „Izrael je velmi zajímavá a intenzivní země. Byla to parádní zkušenost," hodnotí Václav Havelka.



Další turné absolvovali o měsíc později v Polsku. To mají obježděné křížem krážem, na koncerty jim chodí padesát až sto lidí. Hráli v Katovicích, Lodži, Poznani i na Open'er festivalu ve Gdyni. Než se vydali na jedenáctihodinovou cestu domů, střihli si improvizovaný koncert u venkovního baru. Ze záznamu na youtube je patrné, že s velkým ohlasem.

„Hráli jsme asi 25 minut do té doby, než to ukončila ochranka s tím, že to nebylo povolené. Takové věci vymýšlíme pořád a máme je nejraději," říká Václav Havelka.Please The Trees projeli loni i další evropské země. V prosinci se objevili na velkém belgickém festivalu Glimps, kde se hraje v klubech po celém městě, na pozvání Českého centra, která jim v řadě míst pomáhají, zajeli do Bulharska. Překvapilo je Rumunsko. Na facebook dali zápis: V Rumunsku cestou do kostela senioři stopují. Ne po jednotlivcích, ale po zástupech.V březnu čeká skupinu cesta do USA, zůstane měsíc. Vrací se na festival South By South᠆west v Austinu, který berou jako prestižní i americké kapely. V roce 2010 si je pořadatelé sami vybrali, tentokrát během turné projedou Chicago, New York, Washington DC i Texas.„Cítím, že jsme prožili přelomový rok: žánrově jsme se trochu posunuli od zasněného kytarového pábení až k extatičtějším polohám, psychedelii. Energie se hodně uvolnila, jsme na vlně tichého souznění, podnikáme ponory do těchto emocí. Je to dáno i časem, který spolu trávíme. Jsme intenzivní těleso, ve kterém není prostor na to, aby něco skřípalo," hodnotí Václav Havelka.V plánech figuruje nová deska, písně jsou ze tří čtvrtin napsané. Novinky připravuje Václav Havelka rovněž se seniorským sborem Elpida v kampani Mluvme o stáří.Na jih Čech dorazí Please The Trees v sobotu do českobudějovického Kredance, 28. ledna odehrají v pražském Lucerna Music Baru Koncert pro šumavskou divočinu. Rádi ale jezdí i do malých měst – a občas tam zažijí věci nevídané, jako loni při Loučení s létem ve Svojanově na Hané. Na valník, kde právě zvučili, přišel jeden místní, spustil Včera z večera tmavá noc byla… a bubeník Jan Svačina se přidal.