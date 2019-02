Smlsněte si na slovenské kuchyni Šulánky s mákem, máslem a ovocem

Suroviny:

500 g brambor

150 g polohrubé mouky

2 ks vajec

200 g másla

50 g práškového cukru

150 g máku

150 g ořechů

250 g lesního ovoce

sůl

Postup:

Den dopředu uvařené brambory ve šlupce očistíme a nastrouháme. Poté k nim přidáme krupici, vajíčka, sůl a vypracujeme z toho těsto. Z těsta následně odkrajujeme zhruba tři centimetry dlouhé proužky, které vyválíme na pomoučené desce. Šulánky vaříme v osolené vodě, až dokud nevyplavou na povrch. Potom je scedíme, přidáme k nim rozpuštěné máslo, práškový cukr, podle chuti také mák nebo ořechy. Dozdobíme to drobným ovocem. Dobrou chuť.

Poslechnout si Ľudovou hudbu bratrů Wimmerových či zajít na cestovatelskou přednášku věnovanou mariánským poutním místům na Slovensku. To slibuje dnešní program Dnů slovenské kultury, které v jihočeské metropoli potrvají do neděle.



Iva Sedláková z odboru kultury českobudějovického magistrátu uvedla, že se letošní 20. ročník snažili posílit o divadla. „Už dnes se tak můžou zájemci vypravit do Domu kultury Metropol na hru Divadla Na Jezerce s názvem Shylock,“ přibližovala. V monodramatu se tu nejen Budějckým představí herec Milan Kňažko, který za tuto roli získal Cenu Thálie.



Dny slovenské kultury ovšem zdaleka nejsou pouze o divadle a koncertech, chybět nemůže ani slovenská kuchyně. Jeden takový kuchařský koncert se ve středu uskutečnil v českobudějovickém hotelu Budweis. Své umění tady předvedli Honza Krob, jeho souputníkem byl slovenský kuchař oceněný dvěma michelinskými hvězdami Marcel Ihnačák. Ti vedle tradičních halušek a braboráků vařili i sladké jídlo – šulánky s mákem.



Jubilejní 20. ročník začal 15. února a v deseti dnech nabízí celkem 21 tematických pořadů.