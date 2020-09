Oba umělci, ač je dělí čtyřicet let, spojuje vášeň pro umění, touha tvořit, cit pro barvy a hlavně jsou ryzí amatéři.

Lopomo vystavuje obrazy inspirované slavnými impresionisty, u jmen jako např. Monet, Van Gogh či Renoir již jako mladý studoval tajemství jejich techniky, kterou si osvojil. V prostorách druhého patra knihovny najdete obrazy s přírodními motivy, stejně tak jako zákoutí Písku či Prahy. V roce 1998 byl za dílo Paysage Borain oceněn v Belgii zlatou medailí. Umělec italské národnosti žil a vystavoval léta v Belgii a Francii, nyní žije ve Vimperku v jižních Čechách. Čechy si zamiloval již při své první návštěvě Prahy. Jeho obrazy jsou něžné a klidné jako jeho duše, obrazy vystavuje pod názvem Impresionistické barvy.

Martina Studená se narodila v Uherském Hradišti, ale pár posledních let žije v Písku. Její umělecký talent se odráží v spontánní abstraktní tvorbě, ve které se našla a do svých obrazů tak dává otisk svého vnitřního já, denních nálad, prožitků, tvoření je pro ní radostí a také tak trochu útěkem od každodenní reality uspěchaného života. Její výstava nese název Ve víru barev, barvy jsou tím, co procítí jako první a potom přichází inspirace a emoce. Jak sama říká: „Když se postavím k plátnu, nikdy nevím, jak to to dopadne.“ Obrazy nesou obrovskou pozitivitu a náboj, jsou svérázným a osobitým stylem malby akrylovými barvami, inkousty i dalšími technikami, které autorka používá.

Oba umělci se prezentují obrazy, které dokazují jejich velký talent. Není nutné, aby měl umělec prestižní uměleckou školu, aby byl obdivován, naopak.

Martina Studená a Antonio Lopomo dokazují, že i bez odborného vzdělání nám dokáží předat prostřednictvím svých děl mnoho krásy, radosti a emoci a jsou tak opravdu obdivuhodní…

Výstava potrvá do 16. října a je prodejní. Po skončení výstavy bude mít od 1. listopadu 2020 Martina Studená svou stálou prodejní výstavu v prodejně Hudebních nástrojů a Gamer ve Smetanově ulici v Písku pod knihovnou.

Helena Brejchová