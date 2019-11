Dominantou hlavního sálu bude obraz nazvaný Svatá rodina. Jde o oblíbené téma výtvarníků už od středověku. Panu Marii, svatého Josefa a malého Ježíše na svých plátnech zachytili takoví velikáni jako Andrea Mantegna, Michelangelo, Raffael, nebo Rembrandt. Bestův obraz je přesto unikátní. Známý námět totiž pojímá moderním způsobem a vizuálně ho posouvá do té nejobecnější roviny – tedy na intimní vztah mezi otcem, matkou a jejich dítětem.

I proto dostala blížící se výstava název Vzájemně spojeni. Hledání základních vazeb, které tvoří podstatu společnosti i vesmíru jako takového, se malíř, jenž střídavě žije v Praze a jihočeském Myšenci, věnuje dlouhodobě. „Vzájemně spojeni jsme všichni. Jsme propojeni mezi sebou, ovlivňujeme se, dotýkáme se a zároveň jsme součástí přírody, kosmu i něčeho většího a posvátnějšího,“ říká výtvarník, jehož obraz Dům hlava je možné obdivovat v Multifunkční aule Gongu hned vedle Warholovy Marilyn Monroe.

Štíty jihočeských stavení

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 4. prosince od 16 hodin. Pro širokou veřejnost se otevře o den později. Zájemci si na ní budou moci prohlédnout dvě desítky obrazů. V rámci přehlídky je doplní menší akvarely, kresby a práce na dřevě. Jde o díla, která Pavel Besta, ověnčený v roce 2001 cenou za malbu na mezinárodním bienále v italské Florencii, namaloval v posledních několika málo letech.

Téma rodiny nebude na výstavě reprezentované jen Svatou rodinou, ale i dalšími plátny jako například Náš malý nebo My všichni. K nadcházejícím vánočním svátkům lze vztáhnout také sérii takzvaných božích ok, nebo obrazy s tématem hledání a lidského povznesení, vyjádřené symbolem žebříku. Byla to právě znamení, jež hrála v Bestově díle už od počátku zásadní roli. Zprvu šlo o barokní štíty jihočeských stavení. „Jejich znaky a ornamenty jsem postupně převedl do svých obrazů, abych jimi převyprávěl ty nejobecnější příběhy lidí… jejich tužby, sny, problémy i radosti,“ vysvětluje malíř, jehož díla mohli lidé obdivovat na výstavách po celém světě, počínaje Paříží, přes Florencii, Curych a Brusel, až po japonské Kóbe.

Nedokončení andělé

Také zatím poslední velký Bestův cyklus má vánoční či náboženský rozměr. Nese název Kleeovi andělé. Inspirovaný je dílem slavného švýcarského malíře a grafika Paula Klee, jenž ke konci života začal pracovat na souboru kreseb andělů. Kvůli vážné nemoci ho však nestihl dokončit. Besta jako poctu tomuto vynikajícímu umělci některé z těchto okřídlených cherubů namaloval. Výstava, kterou připravil renomovaný kunsthistorik Mgr. Jan Kotalík, bude v Prácheňském muzeu v Písku ke zhlédnutí až do konce letošního roku.