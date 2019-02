Chyšky - V sobotu 12.ledna se v Kulturním domě v Chyškách konal XVII. Školní ples, který pořádal Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Chyšky ve spolupráci se Základní školou Chyšky.

Hasičské téma plesu si zvolili žáci 9. třídy, protože většina z nich je dobrovolným hasičem a požární sport je baví.

Sál kulturního domu byl krásně vyzdoben – všude byly plameny a na stolech připraveny hasicí přístroje, v jejichž vnitřku hosté našli vodu pro občerstvení. Před zaplněným sálem předvedli své předtančení deváťáci oblečení jako hasiči. Hned poté vystupoval Taneční kroužek ZŠ Chyšky pod vedením paní učitelky Květy Průšové, který se svým scénickým tancem Oheň a voda všechny uchvátil. Malí tanečníci od 1. do 5. třídy sklidili zasloužený potlesk, při kterém je diváci zasypávali bonbony.



Tradičním bodem programu je slavnostní nástup žáků 9. třídy. Tentokrát již společensky oblečení deváťáci – Jana Matoušková, Tomáš Janda, Simona Pešičková, Lukáš Kváča, Tereza Kváčová, Petr Pechlát, Lenka Knobová, Jakub Štván, Monika Melkesová, Natálie Miňhová a Stela Fridrichová předvedli něžný a dojemný nástup. Na to každého zvlášť představila paní ředitelka Monika Bardová a o každém prozradila, na jakou střední školu se hlásí a pár dalších podrobností. Stela Fridrichová a Jakub Štván pronesli slavnostní proslov a poděkování. Konec této slavnostní chvíle se neobešel bez přípitku, přání třídních učitelů Nikoly Kotmelové a Jakuba Bardy, aby deváťáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky a následně neusnuli na vavřínech a dokončili dobře devátou třídu.



Vteřinu před půl desátou přerušilo rozprouděnou zábavu pod taktovkou kapely Elizabeth překvapení deváté třídy. Každý deváťák se kreativně pohyboval na doprovodnou hudbu – zněly písně jako Jožin z bažin, Praha-Prčice, Rakeťák, Nafrněná a další. Najednou byla tma. V sále se postupně začaly rozsvěcovat obrysy jednotlivých postav deváťáků, kteří předvedli velkolepou taneční show. Potlesk, výskot, nadšené výkřiky se nesly celým sálem. Nakonec nadšení diváci tleskali ve stoje. Deváťáci excelovali. Všechno se jim povedlo, a to si přáli.



XVII. Školní ples se velmi vydařil, a to především díky aktivním členům Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Chyšky, pomoci celého učitelského sboru ZŠ Chyšky, paní Jarušce Hanusové, paní Jarušce Petříkové, které spolu s paní Ivanou Peciválovou a školní družinou připravily výzdobu pro tento večer a hlavně díky podpoře rodičů žáků deváté třídy.



Lenka Caltová, Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Chyšky