Šumava - Spisovatel David Jan Žák napsal literární reportáž, se kterou navazuje na svůj úspěšný román o Josefu Hasilovi. Nový text vyšel jako součást nového vydání románu Král Šumavy od Rudolfa Kalčíka.

Spisovatel David Jan Žák napsal literární reportáž o Králi Šumavy, která vyšla jako předznamenání nového vydání románu Král Šumavy od Rudolfa Kalčíka. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Z jeho loňského románu Návrat Krále Šumavy se stal bestseller. V příběhu převaděče Josefa Hasila letos pokračuje. Napsal literární reportáž, která činí předznamenání k novému vydání románu Král Šumavy od Rudolfa Kalčíka. David Jan Žák v něm líčí vlastní zážitky a pokouší se o pravdivější pohled než je ten zatížený ideologií. Kromě toho obsahuje novinka kroniku pohraniční stráže, fotografie z natáčení filmu i snímky slavného agenta, jenž žije v Chicagu a za dva měsíce mu bude 90 let.

„Prachaticko bylo brané jako výstavní okres, který chtěli mít komunisti jako vzorový. Píšu, jak to bylo doopravdy s Kiliánem a Hasilem, co čerpal Kalčík z reálu, co je fikce a co nesmysl,“ říká David Jan Žák, rodák z Prachatic.

O Josefu Hasilovi slyšel poprvé v pěti letech. Jako kluk znal plno legend, mýtů a také film režiséra Karla Kachyni. V každé šumavské domácnosti byla Kalčíkova knížka. „Všude! Film jsem viděl, ještě než jsem chodil do školy – to pro mě byla dobrodružná střílečka. Když jsme na něm byli povinně, ukázalo se, že máme povědomí: kluci začali pískat, že takhle to nebylo, že nedostali Kiliána ani Hasila. Věděli jsme, že film je pohádka,“ říká spisovatel.

Snímek viděl patnáctkrát, dokonce si ho koupil na DVD. Líbí se mu víc než Kalčíkův román. Přesto, že i ve filmu jsou nesmysly. Třeba močál, ve kterém se u Kachyni topí Jiřina Švorcová, u hranic neexistuje. „Chalupská slať je nějakých 15 kilometrů od hranice, daleko. Filmaři ji museli uměle vytvořit, aby to mohli natočit. Navíc i Chalupskou slatí se dalo už za Kiliána projít suchou nohou,“ odkazuje na dalšího z Králů Šumavy, Franze Nowotneho, který v Bavorsku zemřel roku 1977 a v požehnaném věku.

Rudolf Kalčík, spoluautor filmového scénáře, zmiňuje Hasila jen v románu, který napsal až poté, co měl úspěch snímek. Píše třeba o tom, že kolem Volar pohraniční stráž marně honila agenta. „Je tam dokonce pasáž jak vystřižena z archivu bezpečnostních složek, a to když se Bohumil a Josef Hasilovi vraceli pro Jirku. Přestřelka, v níž Bohouš padl, je přesně popsaná. Jinak je ale Kalčík veliká fikce,“ zmiňuje spisovatel.

Od kolegy Petra Pavlíka a publicisty Romana Cílka ví, že Kalčík se nechal případem Hasil inspirovat, scénář původně zpracovával jeho osud. „Jenomže to bylo pro soudruhy špatně: esenbák proti esenbákům, navíc Hasil, proletář z nejchudší rodiny, to je nepřítel na nic. Potřebovali jasného, negativního a Kilián jako sudetský Němec byl ideální. Propagandě, že Sudeťáci sem chtějí vtrhnout a vzít nám majetek, věří lidé dodnes, přitom je to naprostá kravina,“ vysvětluje 42letý spisovatel.

Když teď četl Kalčíkovu knihu, vrátil se o 25 let nazpátek. Vnímal, jak ideologické čtení to bylo, i v porovnání s filmem. V něm se Vítězný únor zmíní jen v titulcích, jedinkrát zazní slovo soudruh. „Navíc je vystavěn jako typická detektivka, zločinec se ukáže na začátku, je to vlastně western, kovbojka. V knížce je hodně Kalčíkových komentářů a hodně ideologie,“ srovnává David Jan Žák.

Pozoruhodné pozadí má vznik filmu. ÚV KSČ rozhodlo, že se bude točit ve výstavní vesničce ve vnitrozemí, aby se ukázalo, jak je socialismus hezký. Karel Kachyňa odmítl a prosadil si, že bude natáčet v pohraničí tak, jak si ho pamatoval, když tam sloužil.

„Nenechal si do toho tolik mluvit, i když měl estébáky na place. Boris Jachnin mi dokonce vyprávěl, že ten, co hraje Kiliána, byl estébák, který dohlížel na štáb. Já se snažím v reportáži odhalit jednotlivé paradoxy doby, kterých byla u Krále Šumavy řada. Hasilova snoubenka mi říkala, že když lidé na Šumavě chodili do kina, říkali jí: my se na vás jdeme podívat do bijáku,“ líčí spisovatel.

Hlavní smysl své reportáže, kterou vetkl před Kalčíkův román, spatřuje v tom, že lidem připomene, jak přemýšleli a jednali komunisté při hlídání státních hranic. „Jaký byl jejich slovník, což je z dnešního pohledu daleká minulost. Jak někteří soudruzi obhajovali, že hranice musí být zalígrovaná a proč se musí střílet do lidí. Je dobré vědět, jak to bylo doopravdy,“ říká spisovatel.

K hledání historické pravdy napomohl ještě jinak. Jeho román Návrat krále Šumavy zpracuje režisér Radim Špaček jako televizní miniseriál. A Američané mají zájem natočit o Josefu Hasilovi dokument. „V povědomí by mělo být, že byl opravdu hrdina třetího odboje, ačkoli on by nesouhlasil, protože je skromný pán.“

David Jan Žák / Rudolf Kalčík: Král Šumavy. 300 stran, Labyrint 2013, 295 korun.