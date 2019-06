Písek – Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně vpadne Sam. Více než deset let se neviděli. Od té doby, kdy Sam Marion opustil.

Jenom život. | Foto: Archiv pořadatelů

Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní rozuzlení. Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem, které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou zralých, životem prozkoušených lidí. Představení Jenom život přiveze do Písku Činoherní studio Bouře Praha, a to 23. června. Hraje se od 19 hodin v Divadle Fráni Šrámka. Chcete na představení dvě vstupenky? Napište na mail lucie.kotrbova@denik.cz jména dvou hlavních protagonistů, a to do dnešní (úterý 18. června) 14. hodiny. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno najdete ve středečním vydání Píseckého deníku.