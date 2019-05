„Odjakživa mě bavil tento typ moderní mytologie, strašidelné příběhy z lokalit, které jsou k nám blízko a můžeme se na ně jít podívat i osobně,“ říká Mark E. Pocha, který takové fenomény s nadšením studuje.

Branišovský les ho prý fascinuje. „Tolik legend připoutaných k jednomu lesu se jen tak nevidí,“ myslí si autor a vyjmenovává: „Zmagořená vojenská hlídka, strom oběšenců, temný přízrak, havárie UFO. To je obrovská studnice nápadů.“

Loni, když už byla kniha prakticky hotová, Mark E. Pocha dokonce do krajské metropole přijel a hrál si s myšlenkou, že by návštěva Boru přidala příběhu nový rozměr. Nakonec tam ale nešel. „Možná les nechtěl, abych strkal nos do jeho věcí víc, než se patří,“ uvažuje.

O čem horor Oni vlastně je? „Skupina slovenských bankéřů se vydá na adrenalinový teambuilding do Boru. Netuší však, že do lesa má namířeno i dvojice narkomanů, nevyrovnaný profesor s malou dcerou s temným tajemstvím a skupina bytostí, které snad nejsou z našeho světa,“ líčí děj Mark E. Pocha.

Za sebou má již spoustu děsuplných titulů. Například Na dušičky zemřeš, Krajina kanibalů, Koleje smrti či Kniha bolesti.

Horory ho lákají, protože jde o kontrolovanou hrůzu. „Je to strach, který mě jako autora a čitatele těší a uvolňuje,“ dodává.

Jako autor má radost, že se mu čtenáři ozývají. „Při takto hraniční knize, která překračuje mantinely dobrého vkusu a běžné estetiky, člověk riskuje, že zůstane odmítaný a nepochopený,“ uznává spisovatel a je rád, že se tak nestalo.