Písek - Zejména příznivci vážné hudby se mohou těšit na další program Píseckého kulturního léta, který na dobu od června do září připravilo Centrum kultury Písek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv KD

Ve čtvrtek 18. července vystoupí v Divadle Fráni Šrámka v Písku pětasedmdesátičlenný koncertní band Bromley Youth Concert Band z Anglie. Je to mimořádná příležitost slyšet tento orchestr právě v Písku.



„Jedná se o mládežnický big band, jehož hudební produkce je na vysoké úrovni. Dirigentem je Michael Purton a v programu zazní České radovánky – Bohemian Revelry, výběr ze Slovanských tanců a Prodané nevěsty, hudba z filmů J. Bonda – Skyfall, Piráti z Karibiku a další skladby," informovala Iveta Hodoušová, hlavní dramaturgyně a vedoucí kin Písek a dodala: „Koncert je dotován pražskou hudební agenturou, proto jsme mohli nasadit minimální vstupné."



Jako malá upoutávka na koncert se v Palackého sadech od 17.30 hodin uskuteční vystoupení dechového bandu.



Vstupné stojí v předprodeji 40 a na místě 60 korun. Senioři nad 65 let a děti do 15 let platí polovinu. Ke každé vstupence je CD zdarma.