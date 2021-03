"Nechceme házet pomyslnou flintu do žita a snažíme se to celé chytit za ten veselejší konec a naplno tvoříme kapelní aktivity, na které by za normálního koncertního roku nebylo tolik času," říká Karel Slunečko z Brutální jahody.

Můžete vaši kapelu v krátkosti představit?

Ahoj všem, jmenujeme se Brutální Jahoda a jsme kapela původem z Kamenice nad Lipou, i když momentálně jsou členové našeho ancáblu rozesetí po celé ČR. Styl, který momentálně hrajeme má nejblíž k punk-rocku, ale nebráníme se i úskokům do jiných žánrů. Ve stejné sestavě, jako na úplném začátku hrajeme už 8 let, což se u mladých kapel vidí málokdy.

Doba koronavirová asi všem ovlivnila život. Jak všechna ta omezení a opatření vnímáte jak v soukromém, tak i ve vašem uměleckém životě?

Umělecký život byl ovlivněn hlavně živým vystupováním. Každému je jasné, že nám koncerty chybí, ale jelikož je situace taková, jaká je. Tak nechceme házet pomyslnou flintu do žita a snažíme se to celé chytit za ten veselejší konec a naplno tvoříme kapelní aktivity, na které by za normálního koncertního roku nebylo tolik času.

Soukromé životy to ovlivnilo samosebou také značnou měrou. Korona krize nás, jako lidi, navrátila více na čerstvý vzduch a do přírody, ale co si budeme povídat, to pivo s kamarády, nebo třeba dobrý film v kině nám také už hodně chybí. Co se týče nouzového stavu, tak nechci psát vyjádření ohledně opatření za kluky, protože každý máme názor trochu odlišný, ale jistě mohu za nás všechny napsat, že nám všem přejeme, aby to těžké období bylo co nejrychleji za námi a aby se svět vrátil do starých dobrých kolejí.

Zhatilo vám to hodně vašich aktivit?

Tak koncertní sezóna 2020 skoro neproběhla, takže koncertně nás to umlčelo zdatně. Namátkou třeba vypíchnu naše turné s kapelou Náhodný Výběr, ze kterého proběhl pouze jediný koncert v Prachaticích. Je to nepříjemné zvláště, když vidím, kolik za tím bylo té „černé práce“, ale ve srovnání s problémy jiných lidí, je tento náš problém opravdu malicherný, takže se řídíme heslem „hůř může být vždycky“ a nad celou situací se snažíme povznést, protože veselá mysl je půl zdraví.

Jakým způsobem jste ve spojení se svými fanoušky?

S našimi fanoušky jsme spojeni, jak už je standardem dnešní doby, hlavně přes sociální sítě. Snažíme se přidávat pravidelně příspěvky, ale záměrně si také něco necháváme pro sebe, aby se bylo na co těšit. Během nouzového stavu, také z naší strany proběhla řada live streamů, které (doufáme :-D) lidem daly hlavně rozptýlení a trošku radosti. Nás to bavilo moc a do budoucna s tím asi budeme občas pokračovat i mimo corona krizi, protože je to celkem fajn cesta k fanouškům, kteří například kvůli vzdálenosti nestihnou tolik našich koncertů, ale zároveň nás chtějí slyšet, protože je naše hudba baví.

Připravujete nové projekty?

To si pište! Máme teď hodně připravovaných věcí a ať nejsme zase tolik tajemní, tak něco prozradíme. Chystáme projekt „Před branami tour“, který když bůh dá, bude na největších letních festivalech v České republice. Také chystáme materiál v podobně nových písniček a s tím už je to jen kousek od toho vydat nové album. S albem jsou zase spojené videoklipy a ostatní náležitosti. To vše je jen malý výčet toho, co připravujeme a chystáme. Určitě je se na co těšit a doufáme, že pod letní oblohou už budou všichni moci poslouchat naší novou letní pecku u vychlazeného piva, nebo nějakého osvěžujícího drinku nejlépe na koncertě, nebo na festivalu.

Změnila současná doba nějak i váš osobní život?

Corona nám asi hlavně ukázala, že příroda je pořád mocnější než člověk a že schránky, kterým říkáme těla, jsou strašně křehké. Možná nám pomohla si uvědomit, že nejdůležitější nejsou věci, ale naši blízcí a zdraví nás všech a také to, že někdy úplně nemá cenu se honit za štěstím na jejich úkor. Jinak si myslím, že my jako kapela Brutální Jahoda máme životy vcelku podobné, protože mimo hudbu máme každý svojí práci a ta koronou moc ovlivněná nebyla. Jediný, kdo je trochu poznamenaný, je náš houslista Vojta Komínek, který se pohybuje i v jiných sférách, které kultura nabízí.

Na závěr bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku této otázky. Přejeme všem čtenářům hodně zdraví, protože to je nejdůležitější a jestli máme tímto článkem dát nějaké malé poselství, tak to bude asi to, že nesmíme nikdy přijít o dobrou náladu. Vím, že je to občas opravdu těžké a tím spíše v této době, ale s dobrou náladou dokážeme všichni i nemožné a žádná hora pro nás nebude dost vysoká. Ve veselejších časech zatím AHOJ!