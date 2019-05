A stejně tak jsou i jeho fotografie do detailu perfektní a promyšlené. Není proto divu, že byl osloven nakladatelstvím FOTO MIDA s nabídkou vydat jeho monografii. V edici už vyšly monografie takových jmen jako Michal Tůma, Taras Kuščynskyj, Jaroslav Feyfar či dalšího významného píseckého fotografa Jiřího Škocha. Celoživotní práce Jaroslava Joe Hübla se tak dočká náležitého zhodnocení. Publikace vyjde v květnu. Křest a autogramiáda proběhne v knihkupectví ELIM na Velkém náměstí v Písku 23. května v 17 hodin.

Jaroslav Joe Hübl se fotografii věnuje už od roku 1968. V letech 1974 až 1976 navštěvoval kurz při Svazu českých fotografů u profesora Jána Šmoka a dále pokračoval ve studiích mezi lety 1984 - 1986 na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. Za svůj fotografický cyklus Fragmenty těla získal titul ASČF. Jaroslav Joe Hübl o svém focení říká: ,,Fotografuji přes padesát let. Celé to období jsem se snažil dělat výtvarnou fotografii. Vždy jsem byl v té fotografii svobodný v projevu a to je to hlavní, zůstat svůj a mít své vidění a rukopis“.

Od jeho první výstavy uteklo už pár let a od té doby uspořádal přes 30 autorských výstav a mnoho dalších společenských akcí. V posledních letech se věnuje především life fotografii. Tedy disciplíně, která vyžaduje cit pro postřeh a kompozici, která se v ruchu města rychle mění. Zachycené okamžiky i promyšlené pohledy na moderní architekturu evropských metropolí vydává Jaroslav Joe Hübl formou knih ve své edici G5, kterou založil v roce 2010. V této edici vyšlo již 11 publikací, z nichž si sám autor nejvíce cení těch věnovaných jeho milované Paříži. Tedy Paříž má láska, Pařížské návraty a Hommes de Paris. Kromě life fotografie jsou dalšími tématy jeho tvorby portrét a erotické akty. I zde je jednoduchost a čistá kompozice prioritou. Paní Dana Vitásková z nakladatelství FOTO MIDA o práci Jaroslava Joe Hübla napsala: ,,Fotografie je Jaroslavovou největší láskou. Právě fotografií se vyjadřuje k tématům jemu blízkých. Z fotografií staví katedrály, které jsou oslavou života. Svět kolem sebe vnímá pozitivně navzdory neklidnému století, ve kterém se nacházíme. Nevyhledává laciné senzace, je pokorným, ale i vášnivým mužem, stále připraveným pro nás zachytit neopakovatelnost lidského bytí“.

V poslední době se začal věnovat i psaní povídek ze svého života, které jsou jak jinak, plné vzpomínek na něžné pohlaví.

Vydáním monografie se rozhodně neuzavírá fotografická kariéra Jaroslava Joe Hübla. Jistě se můžeme těšit i v dalších letech na výstavy a publikace z edice G5. Přeji tedy Jaroslavu Joe Hüblovi, ať jej neopouští schopnost být ve správném čase na správném místě.

Martina Měřičková