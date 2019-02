Písek - Více než stovka absolventů čtyřsemestrového studia Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku při ZUŠ převzala včera v Trojici diplomy.

„Zasloužíte si všichni uznání za odvahu, se kterou jste se pustili do studia a v mnoha případech do naprosto nových a do té doby neznámých předmětů,“ ocenila absolventy starší 55 let ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.



Pro studium byly otevřeny čtyři obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Za absolventy poděkoval vedení školy a učitelům Michal Škvarka, který dodal: „Co se v mládí naučíme, ve stáří můžeme zdokonalit.“