Případ podvedené ženy, která si chtěla pořídit nový vůz, začal již v roce 2016. Tehdy předala sto tisíc muži s tím, že jí zařídí vůz ze zahraničí. Po tom se ale slehla zem, žena přišla o peníze a ani auta se nedočkala.

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Martin Divíšek

Již v březnu roku 2016 policisté po podezřelém muži (1972) vyhlásili celostátní pátrání. „Kriminalisté se dostali k informacím, které ukazovaly na to, že muž se má pohybovat v zahraničí. Dlouhých osm let se zdržoval v různých evropských státech. Kriminalisté, kteří se specializují na pátrání, ve svém úsilí ale nepolevili, a to zúročil letos v červnu. V úterý 4. června se jim podařilo muže zadržet v Jindřichově Hradci, krátce poté, co přijel do České republiky,“ uvedla tisková mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Případ podvodu kriminalisté znovu otevřeli a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání.