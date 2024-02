Exekutoři náhodou objevili v protivínském bytě pěstírnu konopí

Hned dvě nepříjemné návštěvy měl ve středu odpoledne mladík z Protivína. Do bytu, který obývá, za ním přišli exekutoři. To, co tam viděli, je nenechalo klidnými.

Návštěva exekutorů odhalila nečekané překvapení. | Foto: Policie ČR