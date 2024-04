Milevští policisté vyjížděli poslední březnový den do chatové oblasti zvané U Kubíka, kde se do jedné z chatek vloupal zloděj. Prolezl rekreační objekt, skleník i garáž.

Pachatel se do objektu násilně dostal někdy v době od 15. ledna do konce března. Podle informací písecké policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové překonal dveře do garáže, odkud odcizil rám silniční motorky, longboard a helmu na motorku. „Ze skleníku a chatky pak vzal pět jízdních kol, křovinořez, bedny s nářadím, žebřík, svářečku, motorovou pilu a další věci," vyjmenovala mluvčí s tím, že zloděj odnesl věci za bezmála 40 tisíc korun.

Policisté místo činu ohledali a vedou další šetření k objasnění případu.