O víkendu zůstával rozum stát nad jednáním neznámého vandala, který odmontovával spoje z protipovodňových zábran na Portyči v Písku. Nyní díky všímavým občanům chytli policisté partu nezletilých, kteří šrouby ze zábran házeli do řeky.

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera přivolali v úterý 17. září všímaví obyvatelé Písku policisty ke skupině nezletilých, kteří u řeky Otavy demontovali zajišťovací šrouby protipovodňových zábran a házeli je do řeky Otavy. „Jednalo se o skupinu dětí ve věku 9 až 12 let a činili tak pravděpodobně jen tak z nudy. Policisté je zadrželi a předali rodičům," uvedl mluvčí s tím, že dospělému by hrozilo za tento čin vězení.