Hned pět kilometrů po startu doputujete ke zřícenině hradu Vízmburk. Místní nadšenci se snaží o jeho další rozvoj, a tak si zde můžete v rámci různých akcí vyzkoušet třeba střelbu ze středověké kuše, luku, a nechybí ani možnost si obléci kroužkovou košili a uchopit meč či dýku.

V šatlavě se zase nabízí pohled, jak se vymáhala spravedlnost ve středověku. Nástroje si můžete vyzkoušet na vlastní kůži.

Další zajímavost na sebe nenechá dlouho čekat. Jde o Končinský a Stolínský vodopád. Nejsou sice nijak vysoké, ale následné peřeje nabízí krásný pohled na část nádherného koutu České republiky.

Zajímavým zastavením je potom Boušínská lávka přes řeku Úpu, která tudy vedla už v 19. století. Lávku lze považovat za symbolický začátek Babiččina údolí.

Benefit pro předplatitele:

e-kniha Cyklodeník. Pouze při nákupu předplatného na 3 nebo 12 měsíců. www.denik.cz/predplatne

„Začasté chodila babička s dětmi na delší procházky, třebas do myslivny nebo do mlýna, nebo zašly do lesa, kde ptáčkové líbezně zpívali, kde byly pod stromy měkounké podušky a tolik vonných konvalinek rostlo,…“ zní úryvek ze slavné knihy Boženy Němcové. Sami se můžete přesvědčit, co je na tom pravdy. A vězte, že se ukáže.

Milovníci historie se kousek od lávky mohou vydat ke zřícenině hradu Červená hora. Dalším zajímavým zastavením může být zřícenina hradu Rýzmburk, kdysi významné stavby vybudované koncem 13. století.

Vše si můžete z výšky prohlédnout z rozhledny Žernov, která s výškou přes 18 metrů umožňuje ničím nerušený výhled na Babiččino údolí, Krkonoše, Červenou horu, Jestřebí hory, Stolové hory v Polsku, Dobrošov, Orlické hory a za dobré viditelnosti i Kunětickou horu. Uvidíte z ní i zřejmě hlavní lákadlo trasy – Staré Bělidlo a Viktorčin splav, u něhož si lze odpočinout a zavzpomínat na slavné literární dílo i jeho filmové zpracování.

Dále pokračujte do České Skalice kolem zámku Ratibořice. Znalci říkají, že zde na vás dýchne fluidum vznešeného panského sídla a pod staletými stromy zámeckého parku můžete romanticky snít o krásné a záhadné paní kněžně a o její půvabné schovance.

Výlet lze zakončit v teplých dnech i na březích přehrady Rozkoš. Nabízí se zde možnost koupání, rybolovu, vodních sportů a dovádění ve vodě. Návštěvníkům je k dispozici bohaté zázemí včetně ubytování, stravování, kempu, toboganu a vodních sportů.

Součástí areálu je také loděnice, minigolf, brouzdaliště, dětský koutek, sauna, paintball a další.

Herecké muzeum



V Ratibořicích si nenechte ujít ani Herecké muzeum. Je rozděleno do dvou částí. Ve stálé expozici mohou návštěvníci zhlédnout osobní předměty herců, autogramy, plakáty, scénáře, kostýmy, rekvizity, fotografie a další, druhá část muzea se věnuje výročím a jubileím. Návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet natáčení s filmovou kamerou, objektivy, jízdou, světly, zvukem.

Autor: Adam Novák