Jaké je vaše hodnocení čtvrtého duelu?

Je škoda, že jsme nevyhráli. Sice jsme vedli 2:0, ale potom jsme trošku zvolnili. To se nám příště nesmí stát. Pokud bychom vedení udrželi déle, tak by to podle mě byl úplně jiný zápas.

Dalo by se říct, že vám povedený začátek paradoxně moc nepomohl?

Měli jsme výborný start do utkání, dali jsme dva góly. Vsetín ale hrál pořád stejně a my jsme to asi v hlavách trochu podcenili. Soupeř vyrovnal a šel do dvoubrankového vedení. Jeden gól dal po mé chybě. To se prostě nesmí stát. Pak už je to těžké dohánět. Hosté potom už jenom bránili.

Vsetín vám dal gól poprvé až ve čtvrtém semifinálovém utkání. Dalo se čekat, že se jednou také musí trefit?

Třikrát se nám podařilo ani jednou neinkasovat, ale hrajeme proti kvalitnímu soupeři, kteří góly dávat umí. Má v kádru nejproduktivnější hráče soutěže. První branka hosty nakopla a my jsme naopak trochu zvolnili. To příště nesmíme připustit.

Co vám chybělo k tomu, abyste v závěrečném mohutném náporu překonali Davida Gábu v brance soupeře?

Každý tým, který vede v play off venku o branku, tak hodně brání. Byli jsme obrovsky vyhecovaní a strašně moc jsme chtěli dát gól. To přináší i jistou nervozitu. Párkrát nám to tam přeskočilo v dobré pozici hokejku. To se prostě stává.

Od třetí třetiny nehrál ve vaší formaci zraněný Zdeněk Doležal. Chyběl vám hodně?

Ďolík je nás nejlepší střelec, takže určitě chyběl. Na ledě si rozumíme. Ale musíte umět hrát s každým hráčem a dát do hry všechno.

V utkání jste zaznamenal tři body. Je pro vás tato osobní statistika alespoň malou útěchou?

Potřebujeme, aby všech dvacet hráčů na ledě makalo tak, jak jsme makali ve třetí třetině. A jestli bude dělat body naše lajna, nebo jakákoliv jiná, to je úplně jedno. Musíme bojovat za tým jako jeden muž.

Bude těžké rozhodnout v pátém utkání ve Vsetíně?

Ve Vsetíně jsme odehráli dva super zápasy a mentalitu z těchto duelů si musíme převzít. Hrát stejně a ještě možná lépe. Chceme se zlepšovat v každém utkání. Kondici na to máme.