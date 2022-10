Mužstvu vyšel vstup do extraligy, když vyhrálo své první tři zápasy. „Do soutěže jsme výborně vstoupili, především první dvě domácí utkání jsme zvládli herně i výsledkově hodně přesvědčivě. Potom jsme upadli do výsledkové krize, ale poslední dva zápasy ukázaly, že výkony týmu šly výrazně nahoru. Uvidíme, co bude dál,“ nechce předbíhat.

Vedení klubu v dané situaci zůstává ve střehu. „Samozřejmě nás napadají otázky, co s trenéry a hráči. Sledujeme to a bavíme se o tom, co by se dalo zlepšit. Výsledky stojí za houby, výkony zase až tak špatné nejsou. V tomto týdnu žádná změna na trenérském postu určitě neproběhne. Spíše si sedneme po první čtvrtině a vyhodnotíme si ji. Případné trejdy nebo změny v hráčském kádru jsou v kompetenci sportovního úseku, jehož šéfem je hlavní trenér Jarda Modrý. Ale já osobně si nemyslím, že by případná výměna jednoho průměrného hráče za jiného průměrného mužstvo nějak pozvedla,“ uzavře Bednařík.