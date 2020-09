Přitom rozehrané to hosté neměli špatně a ještě deset minut před koncem byl stav nerozhodný 2:2. „Nepatrné zlepšení oproti prvnímu zápasu s Hradcem (Motor v prvním kole prohrál 1:5 – pozn. red.) tam bylo,“ připouští trenér Václav Prospal. „Našim hráčům nelze upřít snahu, bojovnost a nasazení,“ dodá.

Ale ke spokojenosti měl náročný kouč skutečně daleko. „Byli jsme strašně moc pasivní v obranném a ze začátku zápasu i v útočném pásmu,“ zlobil se.

Trenéři udělali drobné korektury v sestavě. „Také jsme něco pozměnili, co se týká taktiky a zahájení zápasu,“ uvedl Prospal.

První třetina Jihočechům moc nevyšla. Soupeř byl výrazně aktivnější a jenom díky několika výborným zákrokům Marka Čiliaka v brance byl stav po první dvacetiminutovce pouze 1:0.

Jenže po změně stran Motor přidal a po gólech Martina Nováka a Jakuba Suchánka otočil skóre. Boleslav však rychle srovnala poměrně laciným gólem, což byl jeden z klíčových okamžiků zápasu.

„Opět jsme byli při gólové situaci zbytečně pasivní, i když to nebylo nutné, protože soupeř najížděl ve dvou do čtyř našich hráčů. To byla chyba. Přitom předtím jsme parádně zvládli přečíslení čtyři na dva, když jsme využili zaváhání soupeře. Pokud bychom udrželi vedení do konce druhé třetiny, tak by to asi vypadalo jinak. Ale když se zápas po půlce druhé třetiny lámal, tak jsme byli skutečně až příliš pasivní,“ nebyl trenér spokojen.

Za nerozhodného stavu rozhodovala třetí třetina, ve které šla do vedení Boleslav. „Začali jsme zase ztrácet kotouče a přestali jsme hrát. Až moc jsme se začali bát o výsledek,“ všiml si. „Spadli nám tam dva góly a další jsme inkasovali do prázdné při naší power play. Konečné skóre pak vypadá o dost jinak, než zápas ve skutečnosti probíhal,“ zalituje.

Vítězný gól domácích střídačka Motoru zpochybnila trenérskou výzvou kvůli nedovolenému atakování gólmana v brankovišti. „Rozhodčí to zkoumali docela dlouho, takže to jednoznačné asi nebylo. Byla to poslední šance, jak to zkusit. Ale ten gól hlavně vystihuje, jakým způsobem necháme soupeře dát branku. Vyhrajeme buly, ztratíme však puk, nedostaneme ho ze třetiny a během deseti vteřin ho máme v brance. Přitom na ledě jsou hráči, kterým v defenzivě věříme nejvíce,“ hněval se.

Porážka trenéra Prospala mrzela. „Spokojen určitě nejsem. To v žádném případě. Zápasy se hrají šedesát minut a musíme být koncentrovaní po celé utkání. Je třeba takový duel dotáhnout alespoň do prodloužení a něco si odvézt. Po druhé třetině jsem byl přesvědčen, že si nějaké body domů povezeme,“ tvrdí.