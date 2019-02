České Budějovice – Neuvěřitelnou pětaosmdesátku ve středu 14. května oslaví bývalý výborný hokejový útočník Zdeněk Kaucký, jenž v 60. letech patřil k nejvýraznějším postavám českobudějovického hokeje.

Jubilant Zdeněk Kaucký slaví 85. narozeniny. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zdeňkovi přátelé vědí, že on sám, než začal střílet góly na ligovém ledě, musel v Jincích na Příbramsku jako potomek sedláka podstoupit boj s funkcionáři JZD a MNV, kteří ho ze zemědělství k hokeji nechtěli pustit. Nakonec se ale přes angažmá v pražském Motorletu do Č. Budějovic, kde se na vojně oženil, přece jen vrátil a za tehdejší Slavoj nastřílel 49 gólů v nejvyšší soutěži a 23 v bývalé II. lize. Na ledě nebyl elegantní technik, ale neúnavný dříč a hráč do nepohody.

Působil i jako předseda Jihočeského svazu hokeje, kde dodnes působí v STK.

K jistě četným gratulantům se připojuje i sport JčD.