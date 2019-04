České Budějovice – Důležitou první výhru vyválčili. Hokejisté ČEZ Motoru přetlačili v baráži o extraligu Chomutov 5:4 po samostatných nájezdech a připsali si hodně cenné dva body. V úterý je čeká těžký duel na Kladně (18), které ještě nemá ani bod a v prvních dvou kolech nevstřelilo ani gól.

Domácí celek třikrát v utkání vedl, přesto soupeř dokázal pokaždé vyrovnat. „Měli jsme výborný vstup do zápasu. Povedlo se nám odskočit. Musíme ale vyladit detaily, které rozhodují zápasy na této vyšší úrovni,“ říká trenér Motoru Václav Prospal. „Udělali jsme pár chyb, soupeř má šikovné hráče, potrestal je a vrátil se zpátky do zápasu. To samé se nám stalo i ve druhé třetině. Hrajeme v oslabení a nejsme schopni vyhodit kotouč. V momentu, kdy se vyloučený hráč vrací na led, tak nás vyšachují, protože kluci na ledě už byly zavaření a nedokázali jsme vystřídat,“ připomíná trenér vyrovnávací gól Chomutova na 3:3 z úvodu druhého dějství.