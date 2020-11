V Karlových Varech odehráli Jihočeši výbornou první třetinu (tedy skoro celou), kdy hýřili aktivitou, soupeře napadali, přehrávali a po zásluze si získali dvoubrankový náskok, který mohl být i vyšší. Jenže v závěru prvního dějství zbytečně inkasovali, domácí se vrátili do hry a po změně stran se obraz hry zcela diametrálně otočil.

„Měli jsme povedený vstup do utkání proti soupeři, který doma zvládá starty do zápasů velmi dobře. Jenže pět minut před koncem první třetiny jsme přestali hrát a zase jsme udělali útočný faul. Během utkání jsme udělali dva, přišli jsme kvůli tomu o momentum zápasu a ztratili energii,“ zlobí se trenér poraženého celku Václav Prospal.

Inkasovaná branka na 1:2 kouče hodně mrzela. „Byl to úplně zbytečný gól. Po čistě prohrané buly jsme neměli hráče na pozicích, na kterých měli být,“ konstatuje.

Druhá třetina, to byla prakticky hra na jednu branku. A domácí tlak nepřibrzdil ani oddechový čas, který si byla nucena hostující střídačka vzít. „Druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Naši obránci i gólman byli pod neustálým tlakem, který vyústil ve šťastnou vyrovnávací branku soupeře, když přihrávka prošla náhodně přes naše pásmo až ke střílejícímu hráči. Přitom jsme útočníky nabádali, aby se snažili podržet puk, aby obrana nebyla tak přetížená,“ nemohl být trenér s druhou třetinou spokojen.

V závěrečném dějství Energie třetí brankou dokonala obrat v utkání. „Paradoxně jsme odehráli nejlepší pasáž, když jsme dostali gól na 3:2. Jako by z nás najednou všechno spadlo. Vytvářeli jsme si šance, byli jsme aktivní na puku, drželi jsme se daleko více v útočném pásmu a snažili se vyrovnat. Jenže to nestačilo,“ lituje.

Druhá třetina byla klíčovou směrem ke konečnému výsledku. „V extralize mají týmy svou kvalitu. Vary dobře bruslí a snaží se hrát útočně. Jak bylo na stadionu ticho, tak bylo slyšet, jak je domácí trenér na své hráče naštvaný. My bychom ale měli být natolik dobří, abychom se jim ve hře vyrovnali. Jenže jsme nebyli dobří ve forčekinku, propadali jsme v útočném pásmu, nebyli jsme na kotouči a měli jsme strašně málo střel. Proto byla převaha soupeře ve druhé třetině tak velká,“ hledá kouč příčiny nezdaru.

Celkově si podle něj jeho tým nezasloužil vyhrát. „Měli jsme výpadek, který trval pětadvacet minut. A hokej se hraje šedesát,“ jen pokrčí rameny. „Za stavu 2:0 pro nás jsme měli třikrát puk kolem soupeřova brankoviště, ale nejsme schopni tam domlátit třetí nebo i čtvrtý gól. V konečné fázi nás to pak stojí body. Opět jsme nevyhráli speciální formace. Znovu jsme prohráli o gól. Přitom bychom si už tolik potřebovali sáhnout na vítězství,“ velice dobře si uvědomuje.

Bylo to již čtvrté utkání v řadě, ve kterém Motor vedl, ale přesto nakonec zase odešel poražen. „Vedení v zápase nás svazuje,“ ví trenér. „Máme dost dobrý tým na to, aby dokázal získat jedno nebo dvoubrankové vedení. Ale musíme se naučit také tyto duely dotáhnout do vítězného konce. K tomu nám musí pomoci to, co nás tradičně zdobí. To znamená bruslení, bojovnost a nasazení,“ má Václav Prospal zcela jasno.