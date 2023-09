/FOTOGALERIE/ Druhá hokejová liga měla na programu 2. kolo, v němž se oba jihočeské týmy poprvé představily svému publiku. A určitě jej nezklamaly. Tábor potvrdil roli velkého favorita a Cheb deklasoval jedenácti góly. Písek sice neudržel v základní hrací době nad pražskou Kobrou vedení, ale v prodloužení mu kapitán Volf zajistil bonusový bod navíc.

Hokejisté Písku v druhém kole II. ligy porazili doma pražskou Kobru 4:3 v prodloužení. | Foto: Jan Škrle

iHC Králové Písek – Kobra Praha 4:3 PP (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0)

Jihočeši se prosadili už v úvodní minutě a pak v 11. když obě trefy obstaral Rousek. Kobra vzápětí snížila a ve druhé třetině vyrovnala. Domácí navíc několikrát výrazně podržel brankář Kříž. Ve třetí části se písecký celek znovu dostal do vedení, ale zkušený soupeř v 55. minutě znovu srovnal krok a utkání tak dospělo do prodloužení. V něm Králům zajistil vítězství Volf, jenž po přihrávce Ženíška krásně vymetl růžek branky.

Jan Trummer, trenér Písku: „První domácí utkání bylo náročné, ale myslím, že se muselo divákům líbit. Hrál se pe pohledný hokej, kluci plnili to, co jsme si řekli, poctivě to odmakali. Vedli jsme, Kobra pokaždé dokázala srovnat, když potrestala naše chyby. Ale o tom hokej je. V prodloužení jsme chtěli být aktivní a na puku a rozhodli jsme krásným gólem. Mužstvo prokázala charakter, nesložili jsme zbraně, ani když se nám v určitých pasážích především ve druhé třetině nedařilo podle představ.“

Branky a nahrávky: 1. Rousek (Volf), 11. Rousek (Matiášek, Radoš), 42. Hanus (Volf, Rousek), 64. Volf (Ženíšek) – 11. Bříška (Šťastný), 32. S. Tichý (Matuška, M. Kvasnička), 55. Dráb (Bříška, Houška). Rozhodčí: Jílek – Kubíček, Figer. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 270.

Písek: Kříž – Radoš, Hanus, Šilhán, Vajner, Pavlát, J. Turek, Kurfürst – Matiášek, Volf, Rousek – Hollar, Koupal, Pouzar - Kolář, Ženíšek, Hracholski – Andrle, Brož, Novotný.

HC Tábor – HC Stadion Cheb 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)

V první velké šanci se ocitl Cheb, ale Gába si s ní poradil a brzy domácí ochozy rozjásal Matušík. Hosté v první třetině a na začátku té prostřední ještě odolávali talku, ale od poloviny zápasu kohouti rozjeli kanonádu, která se zastavila až na jedenácti gólech.

Tomáš Matušík, trenér Tábora: „Když zápas skončí 11:0, nemůžeme na něm hledat mouchy, i když nějaké tam samozřejmě byly. V první třetině jsme se podle mě znovu maličko prali s nervozitou, nicméně měli jsme výraznou převahu a dali dva góly z přesilovek, což je pozitivní. Faktem je, že

ve dvacáté vteřině chytil David Gába soupeři vyloženou šanci, což bylo důležité. Zřejmě bychom ten zápas stejně zvládli, ale faktem je, že něco takového dává týmu jistotu. Prvních pět minut druhé třetiny se nám nepovedlo, nechodily nám přesně přihrávky, ale že by z toho měli hosté nějaké šance, to vůbec ne. Pak jsme začali konečně hodně střílet, kluci začali dělat věci, ke kterým jsme je nabádali, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jsme samozřejmě spokojení; v žádném případě to nepřeceňujeme, ale je to pochopitelně příjemné.“

Branky a nahrávky: 2. Matušík (Plášil, Milfait), 14. Zadražil (Severa, Černý), 31. Zadražil (Hajič, Severa), 34. Prášek (Jáchym, Zíb), 34. Plášil (Hubata, Krliš), 40. Šulek (Dančišin, Hubata), 40. Plášil (Šulek), 41. Severa (Zadražil, Hubata), 56. Matušík (Zeman), 56. Dančišin (Jáchym, Suchánek), 58. Zeman (Milfait, Jáchym). Rozhodčí: Hacaperka - Žídek, Herles. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. Diváci: 1030

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Jáchym, Hajič, Suchánek, Černý - Severa, Zadražil, Krliš - Milfait, Matušík, Zeman - Šulek, Dančišin, Seidl - Bárta, Zíb, Prášek - Nevšímal.