České Budějovice - Náznak menší krize dokázali hokejisté HC Mountfield rychle zažehnat. V neděli vyhráli v Litvínově 3:2 po samostatných nájezdech a byla to jejich již čtvrtá výhra v řadě. V úterýje čeká na domácím ledě atraktivní duel s obhájcem titulu Třincem (17.30).

Hokejisté Budějovic (v bílé) proti Litvínovu. | Foto: Deník/Jan Vraný

Vítězství v Litvínově se přitom nerodilo vůbec lehce. Vyrovnávací gól na 2:2 totiž zaznamenal kapitán hostí František Ptáček až v poslední minutě základní hrací doby. „Bylo to hodně vyrovnané utkání. Udělali jsme dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. Paradoxně to bylo vždycky v době, kdy jsme měli více ze hry, což Litvínov vždycky trochu postavilo na nohy. Vyrovnání přišlo sice až v poslední minutě, ale rozhodně jsme si ho zasloužili,” je přesvědčen trenér Mountfieldu František Výborný. „Remíza po šedesáti minutách odpovídala průběhu zápasu. Na penalty jsme pak vyhráli a řekl bych, že to bylo spravedlivé,” jedním dechem dodá. „Především pro psychiku mužstva je dobré, že i v samotném závěru dokáže otočit utkání.”



Do prodloužení vystřídala litvínovská strana brankáře, když Fraňka nahradil Volke. Tento netradiční krok hosty překvapil. „Možná počítali s tím, že dojde na penalty, tak chtěli mít Volkeho připraveného. Navíc Litvínov má brejkové hráče a při hře čtyři na čtyři dokáže Volke rozehrát až na útočnou modrou. To jsme si ale pohlídali,” chválí své svěřence.



V samostatných nájezdech Jihočeši potvrdili, že se nejedná jenom o loterii, jak s oblibou říkají hokejoví odborníci. Mountfield letos absolvoval nájezdy potřetí a potřetí zvítězil. „Nájezdy jsou hodně o gólmanech a psychice a kvalitě střelců. Včera sice nedali Milan Gulaš a Aleš Kotalík. Jirka Šimánek to však provedl excelentně. Jedno doleva, jednou doprava. To bylo fantastické,” oceňuje oba Šimánkovy blafáky. „Jirka je svým založením kliďas, což je pro penalty ideální vlastnost. Přesně ví, co chce při nájezdu udělat, a také to udělá.Gólmana si dostane tam, kam potřebuje. Klobouk dolů!”



Trojice Gulaš, Kotalík, Šimánek je momentálně pro penaltové rozstřely daná. „Máme i další hráče, kteří by byli schopni nájezdy proměňovat. Momentálně se však daří této trojici, tak na ně sázíme. Pořadí, v jakém pojedou, už necháváme spíše na nich. Záleží, v jakém se zrovna v zápase nacházejí rozpoložení.”



S Litvínovem se letos Jihočechům vůbec nedařilo a až do neděle měl ze vzájemných duelů na kontě nulu. „Je to soupeř, který nám nesedí a věří si na nás. Tak to v lize je, že ze třinácti soupeřů si vždycky vyberete některého, který vám sedí víc a dlouhodobě s ním bodujete. A samozřejmě také naopak bez ohledu na aktuální postavení v tabulce. Jsem rád, že jsme v Litvínově nějakou případnou sérii přetrhli,” chválí si kouč.



Litvínovští fanoušci jsou hrubě nespokojeni s nedávným odvoláním trenéra Kýhose a na protest proti klubovému vedení v první třetině svůj tým nechtěli povzbuzovat. „Já tohle moc nevnímám,” usměje se Výborný. „V Litvínově jste na střídačce pod střechou, takže to tolik nevnímáte. Je ale fakt, že v první třetině byla kulisa dost komorní. Nějaké transparenty se v hledišti objevily,” všiml si Výborný.



Na průběh zápasu to prý ale vliv nemělo. „Litvínov má kvalitní mužstvo, které chtělo uspět. Je tam hodně mladých hráčů, kteří budou mít do budoucna určitě svou kvalitu,” hovoří Výborný s respektem o týmu soupeře.



Po kratším útlumu začala Výborného parta opět vyhrávat. „Dalo se čekat, že nemůžeme vyhrávat celou sezonu. Forma hráčů tři měsíce kolísala vysoko nad průměrem, ale pak šla dolů. To potká každé mužstvo. My jsme měli formu už od srpna, kdy jsme hráli European Trophy. Nějaký útlum je v průběhu dlouhé sezony prostě nevyhnutelný,” tvrdé kouč.



V úterýčeká jeho tým úřadující mistr z Třince, na kterého se Jihočechům dlouhodobě daří a také z letošním dvou vzájemných duelů s ním vytěžili plný počet šesti bodů. Doma vyhráli těsně 4:3, na ledě soupeře už přesvědčivě 6:3. „S Třincem se hraje vždycky dobrý hokej. Především nám vyhovuje, že se teď pravidelně hraje třikrát v týdnu a hráči chytili ten správný zápasový rytmus. Věřím, že doma uspějeme,” přeje si zkušený trenér.