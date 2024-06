Hokejový mistr světa Jáchym Kondelík se vrátil do školy, ve které prožil dětství. V Základní škole v Grünwaldově ulici se setkal s učiteli, fotil se s dětmi, ukazoval jim medaili a pohár. "Během prázdnin jsi hrozně vyrostl," připomněla mu s úsměvem na tváři učitelka Alena Linhartová. Pamatuje malého Jáchyma, který teď měří 201 cm. "Je hezké, že se tu mohu zastavit, že mohu medaili někomu ukázat. Hlavně je důležité vracet se do míst, kde jsem začínal, to je to nejhezčí."

Mistr světa ukazoval medaili, pohár učitelům i žákům a odpovídal na spoustu otázek. "Jak těžký je pohár? Jak těžká je medaile? To je asi zatím nejčastější otázka. Já většinou odpovídám, že ta medaile je těžká, ale ta cesta k ní byla ještě těžší." Prohlédnout medaili si přišel také ředitel základní školy. Fanoušci hokeje jeho jméno dobře znají. Vladimír Caldr má medaili z mistrovství světa i z olympijských her. "Všem zaměstnancům školy, nejen mně, to dělá radost, když je přijdou navštívit bývalí žáci a pochlubit se nejen svými úspěchy, ale třeba si s nimi i popovídat, zavzpomínat."

Aktuálně je Jáchym Kondelík pro studenty a děti velkou sportovní hvězdou. "Poslední měsíc bezesporu," přikyvuje Caldr. "Určitě to odpovídá charakteru člověka, jak jsme ho my tady poznali. To se projevuje i teď. Jáchym byl vždycky skvělý kluk, dobře se učil, neměl žádné velké problémy a myslím si, že to je tak i nadále. Prostě je to fajn člověk."