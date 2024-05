Caldra, který pochází z obce Dobev, odmala bavilo všechno, co létalo po obloze. "Lepil jsem si letadélka, on totiž modelařil táta," vzpomíná na šedesáté roky minulého století. "Lepili jsme letadélka bez motoru, na ovládání. Občas jsme po Strakonicku v polích hledali letadla, která nám uletěla," vypráví s úsměvem pod knírem, který zdobí jeho tvář.

Tehdy ještě nikdo netušil, že z Vladimíra vyroste jeden z nejlepších útočníků československé historie. "Zajímalo mě všechno kolem letadel, i když jsme létali po světě." S hokejkou se po planetě nacestoval opravdu hodně. Na východ i na západ od Československa. Znal jsem většinu typů letadel. DC10, TU 154…Létali jsme často "Túčkem", to byla 154, vlastně to byla kopie DC10. Takové větší letadlo. Nebo IL 62," připomněl Iljšun - největší dopravní letadlo, které se pohybovalo na letištích v Českolovensku. "Moje nejoblíbenější letadlo je Boeing 747 - Jumbo, se kterým jsme cestovali nad Kanadou při Kanadském poháru a také v roce 1983 jsme s ním letěli do Japonska. To letadlo se ve vzduchu moc nehne," připomíná. V Japonsku byl s Caldrem i jeho tehdejší oddílový spoluhráč Norbert Král.

Zálibu v letadlech zrealizoval až do profesního úspěchu Caldrův syn. "Hrál hokej do deváté třídy, pak zkoušel squash, ale našel si zálibu v létání. Nejprve se věnoval bezmotorovému, pak profesně postupoval dál a dál. Dnes je instruktorem na malých letadlech včetně akrobatického létaní. Působí v Táboře a v Letňanech. Je pilotem dopravních letadel. Mám pocit, že ho to stále baví. Přál jsem si, aby byl u prvního přistání na otevřeném letišti v Českých Budějovicích. To se nestalo. První byl Jirka Jirmus, který s hokejovým Motorem také jednou letěl do Ruska, občas se potkáváme na táborském letišti. Poprvé tedy mohli v Českých Budějovicích přistávat dva Jihočeši, ale ne často se stává, že by dva kapitáni letěli spolu."