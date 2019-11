Českobudějovický tým nadále pouští na soupeře pořádnou hrůzu a druhé nejvyšší soutěži vládne zcela neochvějně pevnou rukou.

Konečný výsledek středečního duelu ale plně neodpovídá realitě. Především v jeho úvodu byli lepší hosté a Motor držel nad vodou naprosto bezchybný Milan Klouček v brance. „Podal skutečně výborný výkon. Hlavně v prvních třiceti minutách měl těžké zákroky a strašně nám tím pomohl. Dodal mužstvu sebevědomí,“ pochválil mladého gólmana i trenér Václav Prospal.

Druhým faktorem, který rozhodl o výhře jeho celku, byly přesilové hry. Zatímco Motor tři využil, Valaši v nich vyšli naprázdno. „Vsetín má výbornou přesilovku, ale my jsme hráli v oslabení velice dobře a perfektně chytal Milan Klouček. V přesilovce jsme se naopak třikrát prosadili my. Speciální formace nám zápas vyhrály,“ zdůraznil kouč.

Po třízápasové pauze se do sestavy vrátil kanadský útočník David Gilbert. A nevedl si vůbec špatně. Dal gól a na ledě odvedl spoustu práce. S tím trenér Prospal souhlasí, ale dodává. „Takhle by to mělo vypadat. Důležité však je, aby mu to vydrželo. Zahraniční hráč by takhle měl hrát pokaždé, a ne jenom, když se po několika zápasech dostane do sestavy. Ale jsem za něj rád. Je to výborný kluk a dobře pracuje v tréninku. Svou šanci chytil za pačesy, potřebuje to však prokazovat každý zápas. Ne jenom v jednom,“ uvedl k návratu kanadského forvarda.

Vsetín sice neodehrál v Budvar aréně špatný zápas, ale domů se vracel s potupným bůrem. A také s vědomím, že Motor je momentálně výkonnostně o pořádný kus dál.

Přitom samotný začátek utkání patřil Valachům a jenom bezchybný Klouček v domácí brance je připravil o vedení a možná i úplně jiný vývoj utkání. „První třetinu jsme odehráli solidně,“ přikývne i vsetínský asistent trenéra Dopity Luboš Jenáček. „Ale nepomohli jsme si přesilovkami, které jsme nesehráli dobře. V minulých zápasech nám vycházely lépe, teď jsme zlepšení nepotvrdili,“ posteskl si.

Od poloviny zápasu byli domácí lepší, což Jenáček uznal. „Druhá a třetí třetina byla v režii Motoru, který hrál výborně. Někteří naši hráči byli zbytečně ustrašení. Takhle nejde proti takovému soupeři hrát. Domácí vyhráli zaslouženě a dá se říct, že odpovídá i konečné skóre,“ zhodnotil utkání.

Samostatnou kapitolou jinak povedeného zápasu byli rozhodčí, kteří kupili chyby na obě strany. Výsledek zápasu nakonec neovlivnili, ale vydařené vystoupení to z jejich strany rozhodně nebylo.