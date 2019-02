Přerov – Velká série skončila. Ve 35. kole první WSM ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru v Přerově 3:5 a neuspěli tak po devíti výhrách v řadě. Nováčka z Přerova letos ještě nedokázali porazit ani jednou. Již ve středu hostí Jihočeši na svém ledě poslední Most (17.30).

Petr Rosol | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté se museli obejít bez pětice marodů (Mucha, Kolmann, Pýcha, Heřman a Prokeš), domácím naopak chyběl kanonýr Dostálek, kterého si stáhlo extraligové Brno.



Na Přerov se Motoru nedaří a potvrdilo se to i tentokrát. Ve vyrovnané první třetině se dokázali střelecky prosadit pouze Přerovští. Minutu před první sirénou potrestal Žálčíkovo vyloučení přesnou dorážkou Stoklasa.



Po změně stran přidali domácí i druhý gól. Z otočky se trefil nad Bláhovu lapačku Sýkora. Hosté ale ještě zabojovali a do konce třetiny alespoň snížili. Sice nevyužili ani jednu ze svých přesilovek, ale ve 38. min. dal po vydařené individuální akci svůj premiérový gól v dresu Motoru Mikyska.



Kritický moment přišel na začátku třetí třetiny. Zíb fauloval Sikoru, ale nařízenou penaltu zlikvidoval Gába, jenž pro tento moment vystřídal Bláhu.



Ve 48. min. vyrovnal Marek, jenže ani ne za minutu znovu vrátil vedení domácím přesnou střelou Sikora. Tři minuty před koncem ještě jednou vyrovnal Pajič, jenže na ledě nepříjemného soka hostím nebylo přáno bodovat. Minutu a šest vteřin před koncem totiž rozhodl Kovařík a při power play hostí pečetil na konečných 5:3 do prázdné branky Pšurný.

Branky a nahrávky: 18. Stoklasa (Chmelíř), 27. Sýkora (Sikora), 49. Sikora (Vágner), 59. Kovařík (Goiš), 60. R. Pšurný (Mrázek, Procházka) – 38. Mikyska (Guman), 48. L. Marek (Babka), 57. Pajič (Suchánek, L. Květoň). Vyloučení: 6:6, využití: 1:0. Rozhodčí: Doležal – Měkýš, Reich.

ČEZ Motor: Bláha (na tr. stř. Gába) – Kříž, Vráblík, Suchánek, Zíb, Bohunický, Žovinec – L. Květoň, Pajič, Chovan – Nouza, Jos. Straka, Kuchejda – Žalčík, Rob, Babka – Guman, Mikyska, Švihálek – L. Marek. Trenéři Rosol a Bělohlav.